'Žal mi je, ker bom slovenskim navijačem pokvaril načrte'

Manj kot 48 ur nas loči do začetka jubilejnega 10. dogodka slovenske organizacije mešanih borilnih veščin Valhalla Fight Night, ki si ga boste lahko v soboto od 20.00 dalje v živo ogledali na VOYO. Glavni akterji dogodka so pred borilnim spektaklom že opravili z medijskimi obveznostmi in si zazrli v oči, tako da morajo sedaj opraviti samo še uradno tehtanje. Najbolj vroče je bilo znova med Janom Berusom in Luko Lakićem, ki se bosta v glavni borbi večera pomerila za prvi naslov prvaka mlade slovenske organizacije.

Jan Berus ali Luka Lakić? Le eden izmed fantov bo postal prvak VFN-ove velterske kategorije in si kot prvi okitil s šampionskim pasom mlade slovenske organizacije. Borca sta uspešno opravila s pripravami in si še drugič zazrla v oči. Tokrat do prerivanja ni prišlo, sta pa fanta obljubila, da bosta dala vse od sebe v kletki in tako prikazala borbo večera.

Jan Berus in Luka Lakić FOTO: Robi Valenti icon-expand

"Vem, da se od naju pričakuje dobra borba in verjamem, da jo bova tudi prikazala. Vsa čast Janu, ki je vse nasprotnike do sedaj zaključil v prvi rundi, ampak verjamem, da sem od njega boljši v vseh segmentih. Jan je domači borec in zagotovo bo polna dvorana navijala zanj in ne zame, ampak žal mi je, ker jim bom pokvaril načrte," je bil samozavesten Lakić, ki bo v dvorani Golovec lovil pet zaporedno zmago v profesionalni karieri. Peto zmago bo lovil tudi neporaženi Berus, ki se ne obremenjuje s pritiskom domačega terena: "Pred prvo profesionalno borbo sem čutil največ pritiska pa je šlo gladko, imel bom ogromno navijačev, veliko ljudi mi je pisalo, tako da ja pričakujem, da bodo ljudje navijali zame, ker sem domač borec, ampak se s tem ne obremenjujem."

Težko delo čaka v Celju tudi Roka Krušiča, saj mu bo nasproti stal moštveni kolega nasprotnika, ki ga je premagal maja letos: "Prepričan sem, da ni nobene slabe krvi, glede na to, da sem se že boril proti njegovemu moštvenemu kolegu. Pričakujem zelo težko borbo, prepričan sem, da sva oba zelo dobro pripravljena in se mi zdi, da bo najina borba kandidirala za borbo večera. Zaključek v prejšnji borbi mi ni najbolj odgovarjal, sedaj imam novo možnost, da se dokažem, tako da jo bom izkoristil maksimalno." 25-letni Ljubljančan se bo pomeril z Nikolo Đurđevom, ki se je nazadnje julija boril pod okriljem hrvaške organizacije FNC in navdušil s hitro zmago s podreditvijo: "Boril sem se proti resnemu nasprotniku, ampak mislim, da sem v kakšni drugi borbi pred to že pokazal več, pa čeprav sem borbo mogoče nato izgubil. V soboto pa pričakujem dobro borbo, ker vem, da bova oba dala vse od sebe in verjamem, da bom zmagal."

Še tretji srbski borec na glavnem delu dogodka pa bo Vuk Lekić, ki bo izzval Mariborčana Anžeta Vujčiča. Starejši izmed bratov Vujčič, ki je maja leto prav pod okriljem Valhalle dosegel prvo profesionalno zmago, se po dolgem času vrača v dvorano Golovec, kjer poraza še ne pozna: "Tam sem se boril še v amaterski konkurenci in zadnjo borbo oddelal odlično in upam, da bo tudi tokrat tako." Priljubljeni 'Vujo', ki je poleg borca tudi trener mešanih borilnih veščin, bo imel tudi tokrat glasno podporo s tribun: "Moji učenci pridejo skoraj vsi, tako da me bo podpiralo vsaj 50, 60 ljudi, vem pa, da bodo imele tudi Viole svojo tribuno, tako da bo že zaradi njih pestro."

Seznam vseh borb VFN 10, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO: Profesionalne borbe Velterska kategorija: Jan Berus – Luka Lakić (za naslov prvaka) Dogovorjena teža (63 kilogramov): Rok Krušič – Nikola Đurđev Dogovorjena teža (80 kilogramov): Anže Vujčič – Vuk Lekić Peresna kategorija: Nezir Seferović – Gaj Rukavina Velterska kategorija: Ramiz Lupić – Dalibor Dragojević Amaterske borbe Težka kategorija: Miha Šenekar – Blaž Potočnik (Borba po K1 pravilih v MMA rokavicah) Peresna kategorija: Islam Masaev – Uroš Mitić Lahka kategorija: Tim Kališnik – Niko Martan