'Zaradi Mohameda Alija sem boljši človek'

Spomnimo, fantazijski borilni obračuni so stalni spremljevalci oddaje 24 RUND. Ker je bilo zanimivih predlogov iz oddaje v oddajo veliko, smo se odločili, da organiziramo turnir osmerice znanih Slovencev, zmagovalca pa na koncu povabimo v oddajo kot gosta. Pri izboru so sodelovali gosti oddaje ter sledilci na Instagramovem profilu 24 RUND.

Zlatan Čordić - Zlatko je tako na poti do vrha ugnal Magnifica, Sebastjana Cavazzo ter v finalu Zorana Predina. Tako je dobil priložnost, da pove, kako je izposojene kopačke obesil na klin, ko so v NK Slovan podvojil članarino, in se vpisal v boksarski klub Janeza Galeta. Tam so se mu odprla nova obzorja, prišel je v stik z duhom boksa in spoznaval mentaliteto borca. Mohamed Ali je postal njegov heroj in navdih.

Čeprav smo prvič gostili nekoga, ki ni ne aktualni borec ne trener ne menedžer, tem ni zmanjkalo. Redni obiskovalec slovenskih borilnih dogodkov je spregovoril o svojih boksarskih izkušnjah, pomenu športa in športnikov za državo in družbo, plačah, ki jih prejemajo borci, ter aktualnih dogajanjih v boksu in MMA.