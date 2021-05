Zavec na Ptuju pripravlja boksarsko poslastico

Po seriji uspešnih dogodkov imenovanih Dejan Zavec Boxing Gala , na katerih so se, tudi s prenosi na Voyu, slovenskemu občinstvu predstavili številni mladi, obetavni, amaterski boksarji, bo zdaj Dejan Zavec skupaj s sodelavci v dvorani Campus Sava na Ptuju organiziral boksarski večer Pro Boxing Zavec, na katerem bodo nastopili profesionalni boksarji in si ga bo mogoče brezplačno ogledati na njegovi Facebook strani. "S tem dogodkom želimo odpreti neko novo poglavje v slovenskem profesionalnem boksu. Predvsem je zdaj vse skupaj bistveno lažje, saj sta se amaterski oziroma olimpijski boks združila in lahko boksarji prosto prehajajo med različicama. Ob tem verjamem, da številni boksarji nikdar ne dobijo priložnost nastopiti pred občinstvom ter odboksati šest, osem ali deset rund. Prepričan sem, da v naši regiji obstajajo vrhunski boksarji, ki bi se lahko v bližnji prihodnosti tudi potegovali za najvišja mesta na svetu," je idejo za prihajajoči dogodek za našo spletno stran opisal Zavec. Sobotni gala večer, na katerem bo skupaj osem borb, je seveda šele prvi izmed serije podobnih dogodkov, ki se bodo v prihodnje zvrstili pod Zavčevim vodstvom. "V prihodnosti bo ZZ Topten Box Promotion združila 10 najboljših boksarjev iz naše regije, območja bivše skupne države. Zagotovo si želimo približati kakovostni boks v svetovnem merilu vsem slovenskim ljubiteljem tega športa. Predvsem bi si želel, da bi v prihodnosti nekdo nadaljeval to zgodbo, ki sem jo nekoč začel. Če je uspelo meni, potem lahko uspe še marsikomu in mi želimo dati odskočno desko boksarjem, ki so pripravljeni garati, da bi dosegli svoje cilje," je optimističen nekdanji svetovni prvak.

Na krstnem dogodku bodo nastopili kar štirje slovenski boksarji in aktualna svetovna prvakinja Ema Kozin. Lovro Kramberger in Niaz Ljubljankič bosta debitirala med profesionalci, medtem ko bosta neporažena Denis Lazar in Aljaž Venko, ki bo kot zadnji stopil v ring v borbi večera, poskušala doseči svojo drugo oziroma četrto zaporedno profesionalno zmago. Kozinova bo pilila formo pred obračunom 30.7., ko bo na Malti proti Afričanki Noni Tenge branila šampionski pas WBF in začasni šampionski pas elitnega združenja WBC v srednji kategoriji. 22-letna neporažena boksarka (20 zmag, 1 neodločena borba) se bo tokrat udarila s precej manj izkušeno Srbkinjo Radano Knežević (2 zmagi, 7 porazov).



Ob slovenskih nastopih bosta veliko pozornosti deležna tudi Dominic Boesel in Tom Dzemski. Prvi je nekdanji svetovni prvak organizacij IBO in WBA (začasni pas) v poltežki kategoriji, drugi pa je sin nekdanjega Zavčevega trenerja Dirka Dzemskega, svetovni mladinski prvak IBF v poltežki kategoriji in boksar, ki je vseh svojih 16 profesionalnih dvobojev dobil. "Zaradi dolgega premora, ki ga je povzročila trenutna zdravstvena kriza, pridejo takšni dogodki marsikateremu borcu prav. Tako bomo na delu videli tudi Dominica, za katerega sem prepričan, da se bo v prihodnosti še boril za naslov svetovnega prvaka in Toma. Če se spomnimo, Tom Dzemski je pred šestimi leti imel svoj prvi dvoboj prav v Sloveniji. Pristni odnosi z njegovim očetom Dirkom so ostali tudi po koncu moje kariere, ostalo je medsebojno zaupanje. Sem počaščen, da je temu tako. Nemci sicer delujejo zelo odprto, a sodelujejo z zelo malo ljudmi," je zaključil Zavec.