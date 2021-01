Zavec o treningih z Jurišićem: Zaveda se, da je za uspeh treba garati

Najboljši slovenski boksar vseh časov Dejan Zavec je rade volje priskočil na pomoč Urošu Jurišiću v pripravah na borbo kariere pod okriljem organizacije KSW (borba s Šamilom Musaevom, prenos na VOYO v soboto ob 20. uri). "Z Urošem se poznava že kar nekaj časa, spoznala sva se na nekem dogodku. Prek spleta sva se slišala in dogovorila za prvi trening," je začetek sodelovanja za našo spletno stran pojasnil Zavec.

"Hitro sva se ujela. Po človeški plati sva si zelo sorodna. Opravila sva nekaj treningov," je Jurišićevo piljenje boksarske tehnike opisal Zavec. Ta je Ljubljančanu, ki bo v soboto stopil v kletko proti Šamilu Musaevu, zagotovo lahko dal marsikateri nasvet, ki mu bo v borbi z Rusom prišel prav. "Pri Urošu me je zelo navdušilo in pritegnilo to, da ima zelo velike kapacitete in seveda potenciale. Tisto, kar največ šteje, pa je človeška plat. Potem seveda čustvena inteligenca, življenjska plat in pa konec koncev cel paket, ki ga on ima," je Uroša v pogovoru z našim novinarjem Tadejem Vidrihom opisal Zavec.

Slovenski boksarski šampion je izpostavil še eno pomembno vrlino, ki jo premore Jurišić. "Neizmerno garanje. Uroš želi izvedeti še več informacij, kot mu jih lahko podaš v določenem trenutku. Predvsem ta zagnanost, pridnost in pa garaštvo. To so tiste vrline, ki naredijo športnike velike," je prepričan Zavec.

Kako pa bi po skupnih treningih ocenil njegov boksarski del borbe? "Odličen je. Vse boksarje, s katerimi je boksal, je presenetil. Seveda to niso čisto običajno gibi oz. udarci za boks, kot smo jih vajeni v boksu, zato se tudi mi tu in tam naučimo česa novega. To je tista vzajemnost: drug od drugega srkamo. Zelo dober je fizično, psihično je zelo motiviran. Je nekako rojen borec – zmagovalec. Drži se tega, zaveda se tega, da mora on biti tisti, ki gara, da je lahko na koncu izplen dober. In to je tisto najpomembnejše. Jaz pravim ne čakati, ne biti samo defenziven in pričakovati zmago. Tako da Uroš ima veliko, veliko dobrih elementov, ki ga seveda oblikujejo kot celoto, kot borca in pa seveda kot osebnost," je izpostavil Zavec.

In čemu so v Zavčevi telovadnici posvečali največ pozornosti? "Veliko smo delali na posameznih udarcih, serijah. In pa laktatne zadeve, da sva čimprej dvignila nivo kondicijske fizične pripravljenosti, ki pa jo je v zadnjem mesecu zelo dobro izpilil," je razložil 44-letnik. "Seveda je za vse to potreben čas, leto, dve, morda tri. Ko določen udarec udariš tolikokrat, šele potem se zaveš oz. ga lahko izpiliš tako dobro, da ga lahko uporabiš tudi v borbi," je jasen Zavec. Na vprašanje, ali ga mika, da bi se kdaj podal na trening mešanih borilnih veščin, pa je odgovoril:"Pri svojih letih nimam nekih želja, da bi se preizkusil v MMA-ju. Sem pa vesel in na nek način počaščen, da me je tako kompleten borec, ki se bori na tako visoki ravni, poiskal, da sva se našla in da lahko delava skupaj. Zame šteje to, da mu lahko nekaj ponudim, da mu lahko dam," je skromno zaključil Ptujčan.