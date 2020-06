Zavec pozdravlja vrnitev boksa, a opozarja: Gledalci dajejo atraktivnost

Po več kot treh mesecih je vrhunski boks nazaj. "Jaz mislim, da je nujno potrebno. To je prav tako, kot bi naredili primerjavo z nekim dihanjem. Zelo pomembno je, da čimprej zadihamo. Da se lahko čim bolj normalno razvijamo. Za šport je prav gotovo enako, tako je seveda tudi za boks," je prepričan Dejan Zavec.

In prav boks je eden izmed športov, ki jih je korona kriza najbolj prizadela. Kako hude bodo posledice, bo verjetno jasno šele v prihodnjih mesecih. "Jaz upam, verjamem, da se bo to poznalo čim manj. Čeprav, dokler pač ne bo zraven prisotne v popolnosti publike, bo to vedno težava," je v pogovoru za 24UR opozoril Zavec. Tribune bodo namreč vsaj še nekaj časa samevale, tako da se bodo morali tako boksarji, kot gledalci privaditi na novo realnost. "Tisto, kar je seveda še največji manko, so gledalci. Oni dajejo tisti pridih, zanimanje, atraktivnost in pa tisto sinergijo, energijo v boksarskih dvoranah," je prepričan Zavec.

Sicer pa trenuten položaj ponuja priložnost boksarjem, ki so bili doslej v senci največjih svetovnih zvezdnikov in ob poplavi dogodkov niso uspeli opozoriti nase. Zdaj je njihov čas, da pokažejo, kaj znajo, saj bodo med prvimi stopili v ring. "Najverjetneje pa se bo tudi rodilo veliko število novih boksarjev, nepoznanih boksarjev, ki bodo presenetili tiste stare, osedlane boksarje," je še pripomnil najboljši slovenski boksar vseh časov.