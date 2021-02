Zavec z Vučićem med ustanovitelji klubske boksarske regionalne lige

V Srbiji se že čuti približevanje najpomembnejšega boksarskega dogodka, ki se na področje nekdanje Jugoslavije vrača po daljnem letu 1978. Svetovno prvenstvo je predvideno novembra v znameniti Štark Areni. Vsi v boksarskem svetu pa si želijo, da bi se situacija s koronavirusom do takrat že stabilizirala in da bi lahko bili na tribunah prisotni tudi ljubitelji boksa. Med uglednimi gosti je bil tudi Božidar Maljković , nekdanji košarkarski selektor Slovenije, ki je trenutno zaseda mesto predsednika Olimpijskega komiteja Srbije.

Podpisniki nove združene boksarske zgodbe v skupščini mesta Beograd so bili domačin Nenad Borovčanin iz Srbije, Primislav Dimovski iz Severne Makedonije, Bono Bošnjak iz Hrvaške, Enes Paštik iz Bosne in Hercegovine in Dejan Zavec iz Slovenije. Boksarsko delegacijo je na uradnem sprejemu v predsedniški palači sprejel tudi predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić . Ta je ob tem poudaril: "Močno podpiram ustanovitev Regionalne klubske boksarske lige, ki bo na najboljši možni način promovirala to plemenito veščino in bo dodatno spodbujala talentirano boksarsko mladino k treningu v zdravem tekmovalnem duhu. Vsekakor bo to pripeljalo do dviga kakovosti klubskega boksa, znova pa se bo okrepil duh sodelovanja in medsebojnega razumevanja. Srbija bo omenjeno ligo podpirala na finančnem, organizacijskem in medijskem področju."

Srbija je v teh dneh gostila vse regionalne predstavnike boksarskih zvez, ki so podpisali zelo pomemben dokument v želji, da bi boks vrnili na zelo visoko raven. Bogata tradicija boksa v nekdanji Jugoslaviji daje osnovo vsem sedanjim državam, da se povežejo in boks predstavijo v najboljši možni luči.

Slovenijo je zaradi odsotnosti predsednika Boksarske zveze Slovenije Damjana Habjanca iz zdravstvenih razlogov zastopal naš najboljši boksar in podpredsednik BZS, Dejan Zavec . Dejan se je vrnil v Slovenijo poln optimizma zaradi pozitivnih boksarskih novic. Srbija bo novembra namreč soorganizirala boksarsko svetovno prvenstvo, ki ga organizira svetovna boksarska zveza AIBA. Slavnostnega dogodka sta se udeležila tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić in predsednik svetovne boksarske zveze AIBA Umar Kremlev .

"Takoj se vidi, da je predsednik Aleksandar Vučić zelo naklonjen področju športa in zdravja v Srbiji. Osebno nas je sprejel in tudi maksimalno podprl to izjemno boksarsko manifestacijo. Hkrati bo celo vodja organizacijskega komiteja svetovnega prvenstva v boksu, ki bo novembra v Beogradu. Želimo si, da bi bilo v Srbiji stanje v zvezi s koronavirusom takrat že stabilno. AIBA se zelo pripravlja na SP in verjamemo, da bo do novembra vse pod kontrolo. AIBA bo tudi podprla turnirje grand prix v boksu držav na Balkanu. Pomagali bomo organizacijsko in finančno. Vse, kar je potrebno, bomo zagotovili. Odprli bomo tudi center boksa v Srbiji, kjer bomo pomagali z boksarsko opremo in potrebnim inventarjem," je v Beogradu poudaril Umer Kremlev, predsednik svetovne boksarske zveze AIBA.

"Regionalna klubska boksarska liga je nekaj najboljšega, kar se je v zadnjem času zgodilo v boksu v naših krajih. Zahvaljujem se Nenadu Borovčaninu, predsedniku Boksarske zveze Srbije, ki je dobil idejo. Ta je sedaj v fazi realizacije, pri čemer sodeluje vseh šestih držav. Vložene je bilo veliko volje in energije, da smo sedaj tukaj, v Beogradu in da lahko združimo boksarsko energijo, ki bo dolgoročno vplivala na športno in gospodarsko sodelovanje vseh deležnikov na kulturen način," pa je izpostavil slovenski šampion Dejan Zavec, sicer podpredsednik Boksarske zveze Slovenije.