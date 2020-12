Želel revanšo, dobil božično darilo v obliki toče udarcev – v živem TV-prenosu

"Ti bi se rad boril?" je nadaljeval Ismailov. "Resno, že dolgo čakam," je še enkrat pojasnil Minejev. Nato pa je 'borbo' le dočakal, ko je prvi udaril Ismailov, seveda mu Minejev ni ostal dolžan in sredi kletke so v živem televizijskem prenosu zapele pesti.

A to je bil le začetek … Kar je sledilo, je bil velik šok za televizijske gledalce, še bolj pa za organizatorje, saj so najprej v kletki zapele pesti med večino prisotnih, nato pa so svoje dodali še gledalci – po večini podporniki (vsaj tako se je zdelo) Ismailova –, ki so preplezali ograjo kletke in se vpletli v vsesplošni pretep.

Ko so v moskovski dvorani vsepovprek zapele pesti, so organizatorji skušali vse skupaj umiriti."Vse skupaj v živo prenašamo, ne sramotite se, prosim, vse oči sveta nas vidijo. Vzemite se v roke," je dejal voditelj, toda navijači so še vedno drveli v kletko in si vsepovprek zadajali udarce. Naj vas posnetki iz moskovske arene ne zavedejo, gre za sveže prizore, v Rusiji so se spopadanja z novim koronavirusom lotili malce drugače kot v Evropi in življenje z manj rigoroznimi ukrepi bolj ali manj teče dalje po ustaljenih tirnicah.

Po nekaj minutah petja pesti so se strasti le umirile, posredovala je tudi policija, ki je po poročanju ruskih medijev prijela Ismailova, a ga nato hitro izpustila. Vseeno naj bi mu grozila denarna kazen ali pa celo 15-dnevni zapor. Oba borca sta jo odnesla z nekaj manjšimi poškodbami, Ismailov je krvavel iz nosu, Minejev pa pod očesom.

Organizatorji so kasneje ostro zanikali, da naj bi bil vsesplošni pretep načrtovan zaradi morebitne boljše promocije dvoboja.