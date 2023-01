Želel se je upokojiti, zdaj bo lovil sanje pred domačimi gledalci

Po tem, ko je moral Jiri Prochazka odpovedati njun povratni obračun in je Glover Teixeira ostal brez borbe za šampionski pas, je verjetno Brazilec menil, da je njegova priložnost splavala po vodi. A stvari so se hitro obrnile in zdaj bo 43-letnik naslov prvaka celo lovil pred domačimi gledalci.

icon-expand Glover Teixeira bo poskušal še drugič postati svetovni prvak. FOTO: AP

Spomnimo. Jiri Prochazka (29 zmag, 3 porazi, 1 neodločena borba) in Glover Teixeira (33 zmag, 8 porazov) bi se morala 23. novembra lani še drugič udariti za naslov prvaka v poltežki kategoriji. V prvem dvoboju sta borca poskrbela za enega najboljših dvobojev minulega leta, z dramatičnim davljenjem v zadnji rundi pa je slavil Prochazka in postal prvi češki prvak organizacije UFC. Navijači so nestrpno odštevali dneve do ponovnega srečanja Čeha in Brazilca, ko je odjeknila nepričakovana novica. Prochazka si je hudo poškodoval ramo, čaka ga dolgotrajna rehabilitacija, častno pa se je sam odrekel šampionskemu pasu. Teixeiri so nato ponudili, da se za naslov prvaka pomeri z Magomedom Ankalaevom, a je Brazilec zahteval nekaj dodatnega časa, da se pripravi na nevarnega Rusa. Vodilni možje UFC se s tem niso strinjali in za izpraznjeno mesto šampiona sta se udarila Ankalaev in Jan Blachowicz. A ker se je borba končala brez zmagovalca, so se pri najmočnejši organizaciji za borbe po pravilih MMA odločili, da se za naslov prvaka pomerita Teixeira in Jamahal Hill (11 zmag, 1 poraz, 1 razveljavljena borba).



"Takoj po borbi (Ankalaeva in Blachowicza) so me klicali iz UFC in me vprašali, če se želim z Jamahalom Hillom v Braziliji boriti za naslov prvaka. Nisem odlašal. Želel sem se boriti v Braziliji. Ko so me klicali, je bilo do borbe šest tednov, zato sem si rekel: Imam šest tednov, gremo! Poklical sem menedžerja, da uredi podrobnosti. Gremo," se spominja Teixeira, ki je naslov prvaka z zmago proti Blachowiczu. Takrat je bil star 42 let. Zdaj bo imel priložnost, da se na vrh poltežke kategorije zavihti drugič v karieri. Tokrat pred domačimi gledalci v Riu de Janeiru: "Za vsako borbo rečem, da je najpomembnejša v moji karieri. Za vsako zmago rečem, da je najlepša zmaga. In ko bom osvojil ta pas, bo to izjemen trenutek. Ko sem osvojil pas v Abu Dhabiju, je bilo neverjetno, a da bi ga osvojil v Riu de Janeiru ... zaprem oči in si predstavljam in ... drugače je, drugače. Komaj čakam."

icon-expand Glover Teixeira in Jiri Prochazka bi se morala novembra pomeriti še drugič, a je borba odpadla zaradi poškodbe Čeha. FOTO: UFC