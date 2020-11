Tyson se končno vrača v ring

Čeprav imata borca skupaj 105 let in bosta boksala pod ekshibicijskimi pravili, glavni sodnik bo Ray Corona, bo dvoboj v svetu pritegnil več pozornosti kot večina športnih dogodkov letos, so prepričani organizatorji. Mike Tyson je na Instagramu objavil več fotografij in videoposnetkov svojih treningov ter tako s tehniko kot postavo očaral ljubitelje boksa. Po poročanju tračarske spletne strani TMZ, ki temeljito spremlja življenja slavnih in bogatih, ter ameriške televizije CBS bo sobotna borba v Staples Centru, domovanju hokejske ekipeAnžeta Kopitarja Los Angeles Kings ter košarkarskih LA Lakers in Clippers. Glavni cilj borcev pa ne bo, da zmagata z nokavtom ali se poškodujeta. Organizatorji pravijo, da ne bo šlo za klasičen boksarski dvoboj. Legendarnima borcema so celo zapovedali, da naj ne poskušata priti do nokavta in izločiti tekmeca na takšen način. Če bo kateri koli od borcev med dvobojem utrpel ureznino, rano ali drugo poškodbo, bo dvoboj takoj končan, še piše CBS. A tem pravilom se smejita tudi sama borca; oba sta zavrnila zamisel, da bi bil njun dvoboj kaj manj od pravega boksarskega obračuna.