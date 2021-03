Holyfield bo kljub brutalnemu ugrizu Tysona znova stopil v ring z Železnim Mikom

Boksarja sta se do zdaj v ringu na uradnih obračunih srečala dvakrat. Prvič daljnega leta 1996 (zmaga Holyfielda s TKO v 11. rundi), drugič pa leto pozneje, ko se je zgodil 'tisti kontroverzni obračun'. DvobojMika Tysonain Evanderja Holyfielda se je namreč zapisal v boksarsko zgodovino po neslavni potezi Železnega Mika, saj je ta med borbo Holyfielda kar dvakrat ugriznil v uho (in mu tudi odgriznil delček ušesa). Sledila je diskvalifikacija Tysona, kar pomeni, da bo slednji poskušal sploh prvič v karieri ugnati Holyfielda."Holyfield je skromen človek, to vem, je človek Boga, toda jaz sem Božji človek in 29. maja bom uspešen," v svoje sposobnosti pri 54 letih ne dvomi Tyson, ki kljub svoji starosti ohranja dobro telesno pripravljenost.