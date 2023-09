Želva: Če želim zmagati, bo to najtežja bitka v moji karieri

Mešane borilne veščine so neke vrste moderno gladiatorstvo, kjer pa vseeno veljajo še kako stroga pravila, ki se jih morajo borci držati. In čeprav se ti borijo predvsem po dvoranah in občasno stadionih, bo hrvaška organizacija FNC poskrbela za svojevrstno kuliso. Ta konec tedna bo namreč še drugič priredila dogodek v Puljski areni, kjer bo nastopil tudi slovenski gladiator Bojan Kosednar – Želva. FNC 12 si boste lahko v soboto v živo ogledali na VOYO. S prenosom začnemo ob 20.00, Želva pa se bori v peti borbi večera!

Bojan Kosednar, bolje poznan pod vzdevkom Želva, je eden izmed pionirjev slovenskih mešanih borilnih veščin, ki se je boril že praktično po vsem svetu. Nedavno se je na primer vrnil s svoje druge borbe na Japonskem, v soboto pa bo premierno nastopil v kletki hrvaške organizacije Fight Nation Championship oziroma FNC. In to ne kar kjerkoli, temveč tako kot pravi gladiatorji pred približno dvema tisočletjema, v Puljski areni.

"Nisem se še boril na FNC-ju, ampak nazadnje, ko so imeli dogodek v Pulju, sem zaradi Nejca Preložnika spremljal cel dogodek in sem bil navdušen. Res, to je privilegij. (Dražen) Forgač (ustanovitelj organizacije FNC, op. a.) mi je obljubil, da se bom boril v Pulju, in tega se zelo veselim. To je arena, ki je narejena za ne točno takšne, ampak podobne borbe in ja, mislim, da si lepšega ambienta nikjer na svetu ne bi mogel želeti, mogoče edino Kolosej v Rimu," nam je o hrvaški organizaciji in dogodku, ki ga prireja ta konec tedna, povedal Želva, ki mešane borilne veščine vidi kot najbližji približek gladiatorstvu: "Absolutno je MMA po mojem mnenju od vseh borilnih športov šport z najmanj pravili, se pravi z najmanj omejitvami in res včasih rečem, da to ni šport. Enostavno je zelo nevarna borilna veščina in, če že kaj lahko danes približamo in primerjamo z nekdanjimi borbami v areni, potem je to MMA."

Organizacija FNC je lani premierno priredila borilni spektakel v Puljski areni

40-letnega Ljubljančana, ki je v profesionalni karieri 26-krat stopil v kletko, v Pulju čaka enajst let mlajši Srb Aleksandar Janković. "Tekmeca poznam, gre za izrednega borca z ogromno izkušnjami. Nekako sva zelo, zelo podobna eden drugemu. Enostavno je zelo kompleten, vse segmente mešanih borilnih veščin obvlada, profesionalnih borb ima toliko kot jaz, tudi sam ima ogromno tudi porazov ... Vedno pravim, da se iz porazov največ naučiš, opravlja tudi trenersko delo, tako kot jaz. Nekako se mi zdi, da sva si zelo podobna, zelo ga spoštujem, ga smatram tudi za prijatelja izven kletke in prepričan sem, da če želim zmagati, bo to najtežja bitka v moji karieri," nam je o nasprotniku zaupal Želva, ki je bil, ko je beseda nanesla na taktiko, previden: "Ne vem, predvidevam, da si želi borbe na nogah. Je izreden rokoborec, odličen parteraš, a vseeno mislim, da sem jaz tisti, ki bo diktiral borbo. Zdi se mi, da bo treba biti zelo, zelo previden, ker je to tako kvaliteten borec, da vsako najmanjšo napako zna kaznovati, in to z zaključkom."

"Vseeno mislim, da moja prednost je morda malo boljša rokoborba in pa malo boljše delo rok na nogah. Ampak to res govorim o minimalni prednosti. Zdi se mi, da sem eksplozivnejši, da sem v čistem klinču fizično močnejši, ampak na to se ne morem toliko naslanjati, ker sem star 40 let in ta segment je najbolj izčrpavajoč v mešanih borilnih veščinah. Tam, kjer sem najboljši, se ne smem veliko boriti, ker mi po domače povedano odvzema vso kondicijo, tako da, ja, je kar dilema pri sestavljanju strategije, ampak prepričan sem, verjamem, da lahko zmagam, in če bo vse tako, kot mora biti, bom zmagal," je pred borbo prepričan Želva, ki smo ga v ljubljanskem Oaza Gymu obiskali na zadnjem napornem treningu, preden se posveti predvsem izgubljanju odvečnih kilogramov pred uradnim tehtanjem.

FOTO: 24ur.com

Na lastne oči smo se lahko prepričali, da je kljub letom Želva, ki ga ljubitelji mešanih borilnih veščin lahko poslušate tudi kot našega strokovnega komentatorja na VOYO, v odlični formi: "Moja predstava bo ne glede na poraz ali zmago morda najboljša predstava do sedaj v moji karieri, ker sem res v odlični formi, tako kondicijsko, fizično kot tudi psihološko sem zelo motiviran. Dogodek bo fenomenalen, enostavno produkcija bo na najvišjem nivoju, FNC je z vsakim dogodkom veliko močnejša organizacija kot prej v finančnem smislu in vso angažiranostjo, ki jo prikažejo. Tako da ja, vrhunski MMA, gledali boste praktično nivo UFC-ja v domači regiji, nedaleč od naše domovine."

Ljubljančan si v Pulju, od koder bo FNC 12 pospremila tudi naša ekipa, obeta odlično vzdušje, ki ga bo zagotovo krojilo tudi nekaj gledalcev iz Slovenije, česar si želi tudi Želva. "Pulj je zelo blizu, mislim, da ne bo tistih kolon zaradi poletnih počitnic, zato se da hitro priti tja in nazaj. Tudi tisti, ki boste FNC spremljali na VOYO, vse to se nekje vidi, zabeleži in s tem posredno pomagate celotnemu slovenskemu MMA-ju, meni osebno in dobro delate za naš šport," je za konec še povedal eden izmed najizkušenejših slovenskih borcev.

Seznam vseh borb, ki si jih boste lahko ogledali na VOYO: Glavni del: Težka kategorija: Ivan Vitasović – Michal Andryszak (borba za naslov prvaka) Poltežka kategorija: Matej Batinić – Gadžimurad Kebdejev (borba za naslov prvaka) Velterska kategorija: Nikola Joksović – Marko Kisič (borba za naslov prvaka) Peresna kategorija: Daniel Bažant – Itay Tratner Velterska kategorija: Bojan Kosednar – Aleksandar Janković Uvodni del: Lahka kategorija: Rusi Minev – David Travnicek Dogovorjena teža (do 68 kilogramov): Demahmet Sinani – Alessandro Capone Poltežka kategorija: Andres Ramos – Roman Hulla Peresna kategorija: Fran Luka Đurić – Akhmed Arsaev