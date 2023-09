'Želva' klonil po strašljivem zlomu palca, neverjeten preobrat Vitasovića

Puljska arena je v soboto gostila dogodek, ki je v 21. stoletju pričaral duh spektaklov, zaradi katerih je pred slabimi 2000 leti bila prvotno tudi zgrajena. Moderni gladiatorji so sodobnim gledalcem ponudili to, v čemer so uživali tudi njihovi predniki, pravi borilni spektakel. V borbi večera je domačin Ivan Vitasović ubranil naslov v težki kategoriji. Slovenec Bojan 'Želva' Kosednar pa je v svoji borbi utrpel hudo poškodbo palca na levi nogi. Posnetke vseh borb si lahko ogledate na VOYO.

Bojan Kosednar ni zgolj strokovni komentator na naših prenosih MMA spektaklov, ampak pri 40 letih predvsem prekaljen in izkušen borec v oktagonu. V puljski areni mu je na tokratnem dogodku v prvi borbi glavnega dela nasproti stal 11 let mlajši, a vseeno zelo izkušen Srb Aleksandar Janković, ki je v dvoboj vstopil z razmerjem zmag in porazov 15-12-0. Kosednar je na drugi strani pred borbo zmagal na 12 in izgubil na 14 dvobojih in je prvič sodeloval na FNC dogodku.

icon-expand Bojan Kosednar - 'Želva' FOTO: Žiga Košec

"Želva" je na parter vstopil s šalom NK Olimpije ob bučni podpori približno 50 članov navijaške skupine Green Dragons. Pozitivno energijo je prenesel tudi v samo borbo, saj je začel zelo agresivno in s številnimi udarci z nogo nasprotniku poslal jasno sporočilo, da misli resno. Po minuti in pol sta borca bila na tleh, Kosednar pa se je znašel v boljšem položaju. Srbu je prizadejal nekaj bolečih udarcev, čemur je pričala kri na obrazu 29-letnika. Minuto pred koncem prve runde je Srb uspel nasprotnika spraviti na parter, a Kosednar se je dobro branil in rundo zaključil sebi v prid.

Na žalost se je druga runda zaključila zelo hitro. Kosednar je že po desetih sekundah sodniku in nasprotniku poslal jasno sporočilo, da z njim nekaj ni v redu. Pozornost je usmeril na svojo levo nogo, na kateri je utrpel hudo poškodbo palca. Glede na ne ravno prijeten prizor lahko sklepamo, da gre za hud zlom palca. Janković je med proslavljanjem svoje četrte zaporedne zmage izzval Ivico Truščeka, ki je sprejel izziv in napovedal borbo na FNC-jevem dogodku v Beogradu.

Posnetke vseh borb si lahko ogledate na VOYO.

Težka bitka v težki kategoriji Pred zadnjo borbo večera sta se zvrstila dva dvoboja za naslov prvaka. V velterski kategoriji sta se za naslov prvega prvaka v tej kategoriji v zgodovini FNC-ja soočila Srb Nikola Joksović in Avstrijec Marko Kisič. Joksović je v borbo vstopil kot rahel favorit in to vlogo je na koncu tudi upravičil. Po 30 sekundah druge runde je sodnik borbo prekinil, ko se je Avstrijec znašel na tleh, njegov nasprotnik pa mu je prizadejal številne močne udarce. Sledila je borba Hrvata Mateja Batinića in Rusa Gadžimurada Kebdejeva za naslov v poltežki kategoriji. Hrvat je v borbo vstopil z razmerjem zmag 19-5-0, Rus pa je pred dvobojem bil neporažen s sedmimi zmagami. Stavnice so napovedovale izjemno napeto borbo. Gledalcem sta jo tudi dostavila, saj se je zaključila šele v peti rundi po tem, ko je Batinić nasprotnika na tleh prisilil v podreditev z davljenjem.

Glavno borbo večera in spektakel, ki vsekakor ni razočaral, smo videli na koncu. V oktagon sta vstopila domačin Ivan Vitasović in Poljak Michal Andryszak. Puljčan je v dvoboj vstopil kot aktualni prvak v težki kategoriji, a 'gostujoči' borec ga je pošteno namučil. Kar nekajkrat ga je uspešno spravil na parter v položaju "full mounta". Sledili so številni poskusi davljenja, v največjih težavah pa se je Hrvat znašel minuto in pol pred koncem prve runde, ko ga je Poljak prijel z "arm trianglom", a Vitasović se je nekako rešil in konec uvodne runde dočakal na nogah. Sledila je izjemno naporna druga runda in odločitev v tretji. Jasno je bilo, da je 16 kilogramov lažji Hrvat bil v boljši fizični pripravljenosti, kar je s pridom izkoristil. Dve minuti pred koncem druge runde je Andryszak komaj dihal, Hrvat pa je napadel. Nasprotnika je spravil na kolena in po njem začel udrihati. Sodnik je po 30 sekundah neusmiljenih udarcev borbo prekinil zaradi tehničnega nokavta. Sledilo je slavje domačih navijačev in Vitasovićeva druga zaporedna uspešna obramba naslova.

