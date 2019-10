'Želva' obljublja: Videli boste, kaj me dela tako posebnega

Bojan Kosednar, bolj znan pod vzdevkom "Želva", se zaveda, da je v dozdajšnji karieri zapravil veliko priložnosti za odmevnejše dosežke, saj so ga določene življenjske okoliščine zaustavile na poti želenega razvoja.



V nedeljo se bo 36-letni Ljubljančan v okviru borilnega spektakla CFC5 Fight nighta v ljubljanskih Stožicah pomeril za naslov prvaka v velterski kategoriji. Da "Želva" že težko pričakuje vrnitev v ring, je zaupal našemu novinarskemu kolegu Tadeju Vidrihu: "Če se ozrem na začetek svoje športne poti, lahko z gotovostjo trdim, da sem zamudil veliko priložnosti za odmevnejšo kariero. Odgovornost je povsem moja, a že pred časom sem obrnil nov list v življenju in karieri. Na tej novi poti me čaka najprej dvoboj v Stožicah, za katere želim, da bi bile čimbolj polne. Gledalcem obljubljam, da bodo videli pravega "Želvo", takšnega, ki je bil svoj čas nekaj posebnega na območju nekdanje skupne države. In tega si želim tudi v prihodnjem obdobju," je med drugim dejal Kosednar.