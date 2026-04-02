Želva pred FNC 29: Boril se bom doma, sem presrečen in preponosen

Bojan Kosednar – Želva se bo na domačih tleh pomeril proti srbskemu borcu Dušanu Džakiću. To bo njuna tretja medsebojna borba, a hkrati prva po skoraj desetih letih. Premierno je dobil Srb, drugo Slovenec, kako bo pa tokrat? "Prva in druga borba sta bili precej podobni. Verjamem, da sem boljši, kot sem bil takrat, zanj pa menim, da ni. Oba bova pokazala ogromno srce, ker je to pika na i vsega, kar sva do zdaj delala. Kategorija dogovorjene teže do 73 kilogramov nama veliko bolj odgovarja in absolutno bova pokazala več kot v prvih dveh borbah," je svoje misli o dvoboju strnil Ljubljančan.

To, da se bo boril pred domačim občinstvom, mu pomeni zelo veliko: "Prva borba je bila v Zagrebu in hrvaška publika je raje navijala za slovenskega kot za srbskega borca. Druga je bila v Trstu, zdaj pa doma. Trener mi je rekel, naj se sprostim in uživam, ker ne vem, kdaj bom končal kariero. Mogoče so to zadnje Stožice, ker FNC pride sem enkrat na leto in v tem času se lahko zgodi marsikaj. Sem presrečen in preponosen, da sem doma."