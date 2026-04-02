Želva pred FNC 29: Boril se bom doma, sem presrečen in preponosen

Bojan Kosednar – Želva se bo na domačih tleh pomeril proti srbskemu borcu Dušanu Džakiću. To bo njuna tretja medsebojna borba, a hkrati prva po skoraj desetih letih. Premierno je dobil Srb, drugo Slovenec, kako bo pa tokrat? "Prva in druga borba sta bili precej podobni. Verjamem, da sem boljši, kot sem bil takrat, zanj pa menim, da ni. Oba bova pokazala ogromno srce, ker je to pika na i vsega, kar sva do zdaj delala. Kategorija dogovorjene teže do 73 kilogramov nama veliko bolj odgovarja in absolutno bova pokazala več kot v prvih dveh borbah," je svoje misli o dvoboju strnil Ljubljančan.
To, da se bo boril pred domačim občinstvom, mu pomeni zelo veliko: "Prva borba je bila v Zagrebu in hrvaška publika je raje navijala za slovenskega kot za srbskega borca. Druga je bila v Trstu, zdaj pa doma. Trener mi je rekel, naj se sprostim in uživam, ker ne vem, kdaj bom končal kariero. Mogoče so to zadnje Stožice, ker FNC pride sem enkrat na leto in v tem času se lahko zgodi marsikaj. Sem presrečen in preponosen, da sem doma."
Svojo naklonjenost slovenski prestolnici je izrazil tudi z izbiro oprave za odprti trening. "Zgornji del od (Timija Maxa) Elšnika, spodnji od (Mustafe) Nukića, dres pa mi je obljubil tudi (Matevž) Vidovšek. Seveda je to naredil po ljubljansko, v zameno za dve VIP karti. Temu pri nas ne rečemo izsiljevanje, ampak roka roko umije. Ponosen sem, da predstavljam naše mesto in vse ljudi, ki živijo v tem, kot reče naš župan, najlepšem mestu na svetu," je z nasmehom na obrazu dodal Želva.
V glavnem dvoboju večera se bo za šampionski pas poltežke kategorije boril Jakob Nedoh, sicer pa je na spisku borb kar sedem slovenskih predstavnikov. Kako na to, da se bo 11. aprila v Stožicah odvil praznik za slovenski MMA, gleda Želva? "Po eni strani sem vesel, ampak imam borbo proti koncu in ne bom mogel pred tem spremljati vseh. Absolutno bom spremljal glavni dogodek, Jakoba za pas, kar pomeni ogromno zanj, za njegovo kariero in slovenski MMA."
FNC 29, Ljubljana – Stožice, 11. 4. 2026, seznam borb:
Poltežka kategorija: Matej Batinić – Jakob Nedoh (za naslov prvaka)
Peresna kategorija: Ivan Sičaja – Eduard Kexel (za naslov prvaka)
Velterska kategorija: Antonio Budimir – Andrija Stanković
Dogovorjena teža do 73 kg: Bojan Kosednar – Dušan Džakić
Velterska kategorija: Tomislav Sičaja – Arkadiusz Palkowski
Bantamska kategorija: Rok Krušič – Bartosz Wojcikiewicz
Težka kategorija: Alexandr Drabinca – Milan Kadlec
Težka kategorija: Michal Andryszak – Valdrin Istrefi
Poltežka kategorija: Andres Ramos – Bartlomiej Gladkowicz
Dogovorjena teža do 88 kg: Denis Porčič – Jivko Stoimenov (kikboks)
Srednja kategorija: Vuk Lekić – Sašo Klinc
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.