Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Borilni športi

Želva pred FNC 29: Boril se bom doma, sem presrečen in preponosen

Ljubljana, 02. 04. 2026 18.06 pred 26 dnevi 3 min branja 4

Avtor:
Tadej Vidrih Anže Mlakar
Bojan Kosednar – Želva

FNC 29 v Stožicah se nezadržno bliža. Eden tistih, ki bodo imeli najglasnejšo podporo, je vsekakor Bojan Kosednar – Želva. Ta svoje naklonjenosti prestolnici ni skrival niti na odprtem treningu, ki ga je oddelal v dresu Olimpije. "Zgornji del od Elšnika, spodnji od Nuke, dres pa mi je obljubil tudi Vidovšek. Seveda je to naredil po ljubljansko, v zameno za dve VIP karti," je dejal Želva.

Bojan Kosednar – Želva se bo na domačih tleh pomeril proti srbskemu borcu Dušanu Džakiću. To bo njuna tretja medsebojna borba, a hkrati prva po skoraj desetih letih. Premierno je dobil Srb, drugo Slovenec, kako bo pa tokrat? "Prva in druga borba sta bili precej podobni. Verjamem, da sem boljši, kot sem bil takrat, zanj pa menim, da ni. Oba bova pokazala ogromno srce, ker je to pika na i vsega, kar sva do zdaj delala. Kategorija dogovorjene teže do 73 kilogramov nama veliko bolj odgovarja in absolutno bova pokazala več kot v prvih dveh borbah," je svoje misli o dvoboju strnil Ljubljančan.

To, da se bo boril pred domačim občinstvom, mu pomeni zelo veliko: "Prva borba je bila v Zagrebu in hrvaška publika je raje navijala za slovenskega kot za srbskega borca. Druga je bila v Trstu, zdaj pa doma. Trener mi je rekel, naj se sprostim in uživam, ker ne vem, kdaj bom končal kariero. Mogoče so to zadnje Stožice, ker FNC pride sem enkrat na leto in v tem času se lahko zgodi marsikaj. Sem presrečen in preponosen, da sem doma."

Svojo naklonjenost slovenski prestolnici je izrazil tudi z izbiro oprave za odprti trening. "Zgornji del od (Timija Maxa) Elšnika, spodnji od (Mustafe) Nukića, dres pa mi je obljubil tudi (Matevž) Vidovšek. Seveda je to naredil po ljubljansko, v zameno za dve VIP karti. Temu pri nas ne rečemo izsiljevanje, ampak roka roko umije. Ponosen sem, da predstavljam naše mesto in vse ljudi, ki živijo v tem, kot reče naš župan, najlepšem mestu na svetu," je z nasmehom na obrazu dodal Želva.

V glavnem dvoboju večera se bo za šampionski pas poltežke kategorije boril Jakob Nedoh, sicer pa je na spisku borb kar sedem slovenskih predstavnikov. Kako na to, da se bo 11. aprila v Stožicah odvil praznik za slovenski MMA, gleda Želva? "Po eni strani sem vesel, ampak imam borbo proti koncu in ne bom mogel pred tem spremljati vseh. Absolutno bom spremljal glavni dogodek, Jakoba za pas, kar pomeni ogromno zanj, za njegovo kariero in slovenski MMA."

Borilni spektakel FNC 29 si boste lahko ogledali na VOYO.

FNC 29, Ljubljana – Stožice, 11. 4. 2026, seznam borb:

Poltežka kategorija: Matej Batinić – Jakob Nedoh (za naslov prvaka)

Peresna kategorija: Ivan Sičaja – Eduard Kexel (za naslov prvaka)

Velterska kategorija: Antonio Budimir – Andrija Stanković

Dogovorjena teža do 73 kg: Bojan Kosednar – Dušan Džakić

Velterska kategorija: Tomislav Sičaja – Arkadiusz Palkowski

Bantamska kategorija: Rok Krušič – Bartosz Wojcikiewicz

Težka kategorija: Alexandr Drabinca – Milan Kadlec

Težka kategorija: Michal Andryszak – Valdrin Istrefi

Poltežka kategorija: Andres Ramos – Bartlomiej Gladkowicz

Dogovorjena teža do 88 kg: Denis Porčič – Jivko Stoimenov (kikboks)

Srednja kategorija: Vuk Lekić – Sašo Klinc

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BoriSe
08. 04. 2026 18.26
Zamenjal bo dres za dve karti..vsaj nekaj navijacev več bo čeprav menim, da bo tako ali tako polna dvorana!
Odgovori
0 0
BoriSe
08. 04. 2026 18.29
Vendar ne razumem kako Zelva lahko izjavi, da je boljsi kot je bil nasprotnik pa ne!? Samo, da ne bo potem takoj padel kakor je Miran v Nemčiji po tako zelo poniževalnih besedah do Iliča potem ga je pa Ilke hitro spravil na realna tla že po nekaj sekundah!
Odgovori
0 0
BELAN
02. 04. 2026 19.51
Nula koma jozef
Odgovori
+1
2 1
kala 09
02. 04. 2026 18.56
In spet izgubil,nič novega.
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
Portal
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677