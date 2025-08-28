Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarka Borilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Borilni športi

Želva priznal, da je bil McGregor ključen, da je borbo sprejel

Ljubljana, 28. 08. 2025 11.30 | Posodobljeno pred 59 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Tadej Vidrih , A.M.
Komentarji
6

Bojan Kosednar – Želva se bo v soboto pred očmi legendarnega Conorja McGregorja na dogodku organizacije BKFC v Budvi podal v obračun boksa z golimi pestmi. "Pričakujem krvavo bitko. Verjamem, da bova šla do konca," je slovenski borec povedal v pogovoru o spektaklu, ki si ga boste lahko v živo ogledali na VOYO.

Izkušenemu 42-letnemu Slovencu bo v soboto nasproti stal Petar Ražov. "Nasprotnik je težak, pričakujem težko borbo, krvavo bitko. Knockdowni se bodo dogajali na obeh straneh, če bo želel kdo od naju priti do predčasnega zaključka, bo moral nasprotnika resnično ugasniti," je o nasprotniku uvodoma dejal Bojan Kosednar.

Želva je Ražova nazadnje pospremil kot strokovni komentator februarja na dogodku FNC 21, kjer je premagal legendarnega Vasa Bakočevića. Takrat ga je navdušil, zdaj bo njegov nasprotnik. "Je višji borec, ki želi distanco. Ni nekdo, ki bi želel nabirati točke, zmeraj išče zaključek," je dodal Želva.

Preberi še Želva z golimi pestmi pred očmi McGregorja proti Vasovemu krvniku

Zahteven nasprotnik pa ni glavni razlog za to, da se Kosednar podaja v bitko z golimi pestmi. Na dogodku bo namreč prisoten tudi zloglasni Conor McGregor, ki je delni lastnik organizacije in tisti, ki s svojo pojavo skrbi za promocijo dogodkov. "On je eden ključnih razlogov, da sem to borbo sprejel. Želel sem se vrniti na MMA, sem borec organizacije FNC, na to sem ponosen in to je moja prioriteta. Ampak to je BKFC, to je McGregor. Rad bi mu dal roko in mu pogledal v oči," je o razlogu za nov podvig v boksu z golimi pestmi povedal Želva.

Dogodek organizacije BKFC v Budvi si boste lahko ogledali na VOYO.
Dogodek organizacije BKFC v Budvi si boste lahko ogledali na VOYO. FOTO: BKFC
boks z golimi pestmi bojan kosednar želva conor mcgregor bkfc budva
Naslednji članek

Želva z golimi pestmi pred očmi McGregorja proti Vasovemu krvniku

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BELAN
28. 08. 2025 12.09
+1
Spet bo ne prepoznaven...😉😁😂
ODGOVORI
1 0
Bigbadjohn
28. 08. 2025 12.16
Če ne bo prepoznaven, bo neprepoznaven- da le ne bo izmaličen! (ne: iz maličen))
ODGOVORI
0 0
KOdOvce
28. 08. 2025 12.27
Da le ne bo poslan na koncu v Malečnik.
ODGOVORI
0 0
wsharky
28. 08. 2025 12.05
+2
ta želva je tudi en biser
ODGOVORI
2 0
Bigbadjohn
28. 08. 2025 12.14
nebrušen diamant, ja...
ODGOVORI
0 0
KOdOvce
28. 08. 2025 12.28
Morda bi bil na vrhu sveta, če bi bil Ježek ali pa Tiger, kdo ve..
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1163