Želva priznal, da je bil McGregor ključen, da je borbo sprejel

Izkušenemu 42-letnemu Slovencu bo v soboto nasproti stal Petar Ražov. "Nasprotnik je težak, pričakujem težko borbo, krvavo bitko. Knockdowni se bodo dogajali na obeh straneh, če bo želel kdo od naju priti do predčasnega zaključka, bo moral nasprotnika resnično ugasniti," je o nasprotniku uvodoma dejal Bojan Kosednar.

Želva je Ražova nazadnje pospremil kot strokovni komentator februarja na dogodku FNC 21, kjer je premagal legendarnega Vasa Bakočevića. Takrat ga je navdušil, zdaj bo njegov nasprotnik. "Je višji borec, ki želi distanco. Ni nekdo, ki bi želel nabirati točke, zmeraj išče zaključek," je dodal Želva.