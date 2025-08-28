Želva priznal, da je bil McGregor ključen, da je borbo sprejel

Izkušenemu 42-letnemu Slovencu bo v soboto nasproti stal Petar Ražov. "Nasprotnik je težak, pričakujem težko borbo, krvavo bitko. Knockdowni se bodo dogajali na obeh straneh, če bo želel kdo od naju priti do predčasnega zaključka, bo moral nasprotnika resnično ugasniti," je o nasprotniku uvodoma dejal Bojan Kosednar.
Želva je Ražova nazadnje pospremil kot strokovni komentator februarja na dogodku FNC 21, kjer je premagal legendarnega Vasa Bakočevića. Takrat ga je navdušil, zdaj bo njegov nasprotnik. "Je višji borec, ki želi distanco. Ni nekdo, ki bi želel nabirati točke, zmeraj išče zaključek," je dodal Želva.
Zahteven nasprotnik pa ni glavni razlog za to, da se Kosednar podaja v bitko z golimi pestmi. Na dogodku bo namreč prisoten tudi zloglasni Conor McGregor, ki je delni lastnik organizacije in tisti, ki s svojo pojavo skrbi za promocijo dogodkov. "On je eden ključnih razlogov, da sem to borbo sprejel. Želel sem se vrniti na MMA, sem borec organizacije FNC, na to sem ponosen in to je moja prioriteta. Ampak to je BKFC, to je McGregor. Rad bi mu dal roko in mu pogledal v oči," je o razlogu za nov podvig v boksu z golimi pestmi povedal Želva.
