'Želva' tekmecu (močno) pogledal skozi prste

Ob 16.00 bo ob prenosu na VOYO v stoženski dvorani na sporedu še ceremonialno tehtanje, katerega se lahko udeležijo tudi ljubitelji in ljubiteljice mešanih borilnih veščin. Nikakor ne zamudite te priložnosti!

Le Bojanu Kosednarju - Želvi se torej lahko zahvali zgoraj omenjeni srbski borec, da njegova pot v slovensko prestolnico ni bila zaman. V pravem športnem duhu je "Želva" sprejel dejstvo, da njegov nasprotnik na sobotnem borilnem spektaklu tehta kilogram preveč od prvotno dogovorjene telesne teže za dvoboj v Stožicah (do 73 kg), in tako bomo po novem spremljali slovensko-srbski obračun v (naknadno) dogovorjeni teži do 74 kilogramov.

"V četrtek so mi iz tekmečevega tabora sporočili, da ima Dušan Džakić težave s kilogrami. V športnem duhu oziroma v duhu "fair-playa" sem sprejel, da se bova borila v kategoriji više, torej v kategoriji do 74 kilogramov. Brez finančne kazni zanj in brez koristi zame, vse v želji, da se najina borba kljub temu odvije. Moram priznati, da sem bil malce v strahu, ker nisem vedel, v kakšnem stanju je. Ampak, kot sem uspel videti tukaj na tehtanju, je v dobri kondiciji, tako da borba zagotovo bo. Pričakujem zelo zahteven, krvav in neizprosen boj za zmago," je novinarju Tadeju Vidrihu zaupal ljubljenec ljubljanske publike Bojan Kosednar - Želva. "Za seboj imam 20 let športne kariere in do zdaj mi še nihče ni oprostil kilograma preveč. Sploh pa ne brez finančne kazni. Upam, da bo tekmec to mojo gesto razumel kot nekaj, kar se v svetu poklicnih borilnih veščin ne dogaja pogosto ali pa sploh ne. In to sem mu tudi dejal med najinim pogovorom, da upam, da se bo nekega dne spomnil, kdo mu je pogledal skozi prste pri tem kilogramu viška," je še dodal Želva.

Tudi Sašo Klinc goji visoke ambicije pred borbo v srednji ktegoriji, v kateri se bo pomeril z Vukom Lekićem. Vidno motivirani Mariborčan komaj čaka, da stopi v stožensko kletko pred številno domačo publiko. "Vedno je poseben občutek, ko veš, da se boš boril pred svojimi navijači. Tehtanje je bilo opravljeno brez težav, zdaj pa sledijo samo še zaključne tehnično-taktične priprave za dvoboj. Komaj čakam," je bil kratek in jedrnat Sašo Klinc.

FNC 29, Ljubljana – Stožice, 11. 4. 2026, seznam borb: