Borilni športi

'Želva' tekmecu (močno) pogledal skozi prste

Ljubljana, 10. 04. 2026 12.41 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
A.V. T.V.
Novinarska konferenca pred FNC 29

Le še dan nas loči do novega borilnega spektakla FNC 29, ki ga bo v soboto gostila dvorana v Stožicah (prenos od 19.00 naprej na VOYO). Na današnjem (petkovem) uradnem tehtanju je vse potekalo brez večjih težav, razen v primeru tekmeca našega Bojana Kosednarja - Želve Dušana Džakića, ki je tehtal kilogram preveč. Po pravilih vrhunskega borilnega športa bi Srb moral biti finančno kaznovan, a je Kosednar tekmecu in velikemu prijatelju obenem ob tej priložnosti (močno) pogledal skozi prste.

Ob 16.00 bo ob prenosu na VOYO v stoženski dvorani na sporedu še ceremonialno tehtanje, katerega se lahko udeležijo tudi ljubitelji in ljubiteljice mešanih borilnih veščin. Nikakor ne zamudite te priložnosti!  

Le Bojanu Kosednarju - Želvi se torej lahko zahvali zgoraj omenjeni srbski borec, da njegova pot v slovensko prestolnico ni bila zaman. 

V pravem športnem duhu je "Želva" sprejel dejstvo, da njegov nasprotnik na sobotnem borilnem spektaklu tehta kilogram preveč od prvotno dogovorjene telesne teže za dvoboj v Stožicah (do 73 kg), in tako bomo po novem spremljali slovensko-srbski obračun v (naknadno) dogovorjeni teži do 74 kilogramov.

"V četrtek so mi iz tekmečevega tabora sporočili, da ima Dušan Džakić težave s kilogrami. V športnem duhu oziroma v duhu "fair-playa" sem sprejel, da se bova borila v kategoriji više, torej v kategoriji do 74 kilogramov. Brez finančne kazni zanj in brez koristi zame, vse v želji, da se najina borba kljub temu odvije. Moram priznati, da sem bil malce v strahu, ker nisem vedel, v kakšnem stanju je. Ampak, kot sem uspel videti tukaj na tehtanju, je v dobri kondiciji, tako da borba zagotovo bo. Pričakujem zelo zahteven, krvav in neizprosen boj za zmago," je novinarju Tadeju Vidrihu zaupal ljubljenec ljubljanske publike Bojan Kosednar - Želva.

"Za seboj imam 20 let športne kariere in do zdaj mi še nihče ni oprostil kilograma preveč. Sploh pa ne brez finančne kazni. Upam, da bo tekmec to mojo gesto razumel kot nekaj, kar se v svetu poklicnih borilnih veščin ne dogaja pogosto ali pa sploh ne. In to sem mu tudi dejal med najinim pogovorom, da upam, da se bo nekega dne spomnil, kdo mu je pogledal skozi prste pri tem kilogramu viška," je še dodal Želva.

Tudi Sašo Klinc goji visoke ambicije pred borbo v srednji ktegoriji, v kateri se bo pomeril z Vukom Lekićem. Vidno motivirani Mariborčan komaj čaka, da stopi v stožensko kletko pred številno domačo publiko.

"Vedno je poseben občutek, ko veš, da se boš boril pred svojimi navijači. Tehtanje je bilo opravljeno brez težav, zdaj pa sledijo samo še zaključne tehnično-taktične priprave za dvoboj. Komaj čakam," je bil kratek in jedrnat Sašo Klinc.

FNC 29, Ljubljana – Stožice, 11. 4. 2026, seznam borb:

Poltežka kategorija: Matej Batinić (92,8 kg) – Jakob Nedoh (93,0 kg - za naslov prvaka)

Peresna kategorija: Ivan Sičaja (65,8 kg) – Eduard Kexel (65,8 kg - za naslov prvaka)

Velterska kategorija: Antonio Budimir (77,1 kg) – Andrija Stanković (77,2 kg)

Dogovorjena teža do 74 kg: Bojan Kosednar (73,7 kg) – Dušan Džakić (74 kg)

Velterska kategorija: Tomislav Sičaja (77,6 kg) – Arkadiusz Palkowski (77,4 kg)

Bantamska kategorija: Rok Krušič (61,6 kg) – Bartosz Wojcikiewicz (61,7 kg)

Težka kategorija: Alexandr Drabinca (120,3 kg) – Milan Kadlec (111,7 kg)

Težka kategorija: Michal Andryszak (117,3 kg) – Valdrin Istrefi (117,0 kg)

Poltežka kategorija: Andres Ramos (93,3 kg) – Bartlomiej Gladkowicz (93,4 kg)

Dogovorjena teža do 88 kg: Denis Porčič (88,4 kg) – Jivko Stoimenov (88,5 kg - kikboks)

Srednja kategorija: Vuk Lekić (84,3 kg) – Sašo Klinc (84,3 kg)

borilni športi fnc 29 jakob nedoh uradno tehtanje bojan kosednar - želva matej batinić

Stožice odštevajo ure do novega MMA spektakla

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
