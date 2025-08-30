Svetli način
Borilni športi

Želva z golimi pestmi pred očmi McGregorja: Pričakujem krvavo bitko

Budva, 30. 08. 2025 12.30 | Posodobljeno pred 55 minutami

A.M.
Slovenski borec Bojan Kosednar – Želva se bo danes pred očmi legendarnega Conorja McGregorja na dogodku organizacije BKFC v Budvi podal v obračun boksa z golimi pestmi. Nasproti mu bo stal Petar Ražov, celoten spektakel pa si boste lahko ogledali na VOYO, kjer s prenosom začnemo ob 20.00.

BKFC Budva
BKFC Budva FOTO: VOYO

Organizacija Bare Knuckle Fighting Championship bo danes prvič gostovala v Črni gori. Na spektaklu, ki ga bo gostila Budva, bo znova v ring stopil tudi Bojan Kosednar. Borec, ki ga občinstvo in navijači bolj poznajo pod vzdevkom Želva, bo drugič nastopil pod okriljem svetovno najbolj priznane organizacije za boks z golimi pestmi, njegov nasprotnik pa bo tokrat Petar Ražov.

Želva je Ražova nazadnje pospremil kot strokovni komentator februarja na dogodku FNC 21, kjer je premagal legendarnega Vasa Bakočevića. Takrat ga je navdušil, zdaj bo njegov nasprotnik. "Je višji borec, ki želi distanco. Ni nekdo, ki bi želel nabirati točke, zmeraj išče zaključek," je dejal Želva.

Zahteven nasprotnik pa ni glavni razlog za to, da se Kosednar podaja v bitko z golimi pestmi. Na dogodku bo namreč prisoten tudi Conor McGregor, ki je delni lastnik organizacije. "On je eden ključnih razlogov, da sem to borbo sprejel. Rad bi mu dal roko in mu pogledal v oči," dodaja Slovenec.

BKFC Budva
BKFC Budva FOTO: VOYO
boks z golimi pestmi bkfc bojan kosednar želva voyo
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SS WikingDivision
30. 08. 2025 13.25
Dej ne jamri ti sodnik, kaj pa je bols da se otroke pusti cele dneve za kompom in na telefonu da jim perejo glavo s to woke kanalizacijo? Ce te sin ni sposoben zascitit zunaj in ce nemore zascitit svoje lastne zene in otrok, svojih starsev...Potem pa res ne vem. Ampak vrjetno, ja, ti si uni k je biu bullyjan ceu lajf in ma zdej tasno misljenje, skoda :/
ODGOVORI
0 0
BELAN
30. 08. 2025 12.44
+2
Spet bo dobil po tintari....
ODGOVORI
2 0
sodnik16
30. 08. 2025 12.38
+2
Ko boste se naslednjic sprasevali, zakaj toliko nasilja v solah, na ulici...
ODGOVORI
3 1
