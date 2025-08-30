Želva z golimi pestmi pred očmi McGregorja: Pričakujem krvavo bitko

Organizacija Bare Knuckle Fighting Championship bo danes prvič gostovala v Črni gori. Na spektaklu, ki ga bo gostila Budva, bo znova v ring stopil tudi Bojan Kosednar . Borec, ki ga občinstvo in navijači bolj poznajo pod vzdevkom Želva, bo drugič nastopil pod okriljem svetovno najbolj priznane organizacije za boks z golimi pestmi, njegov nasprotnik pa bo tokrat Petar Ražov .

Želva je Ražova nazadnje pospremil kot strokovni komentator februarja na dogodku FNC 21, kjer je premagal legendarnega Vasa Bakočevića. Takrat ga je navdušil, zdaj bo njegov nasprotnik. "Je višji borec, ki želi distanco. Ni nekdo, ki bi želel nabirati točke, zmeraj išče zaključek," je dejal Želva.

Zahteven nasprotnik pa ni glavni razlog za to, da se Kosednar podaja v bitko z golimi pestmi. Na dogodku bo namreč prisoten tudi Conor McGregor, ki je delni lastnik organizacije. "On je eden ključnih razlogov, da sem to borbo sprejel. Rad bi mu dal roko in mu pogledal v oči," dodaja Slovenec.