Želva z golimi pestmi pred očmi McGregorja proti Vasovemu krvniku

Organizacija Bare Knuckle Fighting Championship bo ta konec tedna prvič gostovala v Črni gori. Na spektaklu, ki ga bo gostila Budva, bo znova v ring stopil tudi Bojan Kosednar. Borec, ki ga občinstvo in navijači bolj poznajo pod vzdevkom Želva, bo drugič nastopil pod okriljem svetovno najbolj priznane organizacije za boks z golimi pestmi, njegov nasprotnik pa bo tokrat Petar Ražov. Borec iz Zadra je navdušil letos februarja, ko je pred domačimi gledalci na FNC 21 na impresiven način premagal črnogorskega superzvezdnika Vasa Bakočevića (ta bo sicer v Budvi nastopil v glavni borbi večera proti Avstrijcu Wilhelmu Ottu). Želva sicer še lovi svojo prvo zmago v boksu z golimi pestmi, kljub temu, da Hrvat velja za favorita, pa je Ljubljančan prepričan, da mu tekmečev slog odgovarja in obljublja odlično borbo.

Borcem v Budvi sicer motivacije ne bo manjkalo. Dogodek si bo namreč v živo ogledal tudi zloglasni Conor McGregor, ki je delni lastnik organizacije in tisti, ki s svojo pojavo skrbi za promocijo dogodkov. Obeta se nam torej zanimiv dogodek, na katerem bodo ob že omenjenih Želvi, Bakočeviću in Ražovu nastopili še številni znani borci iz regije, kot recimo Stefan Dobrijević, ki je lani v Banja Luki navdušil z zmago v ekstremnem kikboksu proti Milošu Janičiću, in obetavna srbska boksarka Nadja Miljančević.