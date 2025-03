Želva po zmago, a tudi s ciljem, da navduši svoje navijače

To bo zanj tretji obračun v boksu z golimi pestmi, proti Alexandru Ribeiru bo lovil prvo zmago. "Mnogi me sprašujejo, zakaj ne MMA. Kaj pa vem, vmes sem se res zaljubil v boks. Veliko energije, časa in treninga sem posvetil temu. Res imam občutek, da ti dve veščini gresta skupaj. Med najlepšimi borbami lanskega dogodka je bila borba Uroša Jurišića , ki je bila prva po teh pravilih v tej promociji. Zato imam letos veliko nalogo, da navdušim navijače. Verjamem v zmago, ampak rad bi naredil borbo tudi atraktivno. Morda se sliši neumno, ampak če bo šlo v sodniško odločitev, bom razočaran."

Želva bo imel na dogodku nedvomno najglasnejšo podporo, zanj bodo navijali tudi člani skupine Green Dragons, ki so že pred letom dni poskrbeli za odlično vzdušje, ko ni izostala niti pirotehnika. "Navijačev imamo gromno. Ko se borimo v tujini, včasih pozabimo, koliko jih imamo. Ko se boriš v Ljubljani, to dojameš. To je nekaj najlepšega, to je dokaz, da so se vsa ta leta, vse premalo plačane borbe in porazi, ki so te ranili, izplačali," je še dodal 41-letni borec.

FNC 22 bo največji borilni dogodek v zgodovini Slovenije. Številni pa so mnenja, da bo to največji dogodek na področju celotne regije. Na vprašanje o tem Želva odgovarja: "FNC je delal velike zadeve, napolnil je beograjski in zagrebški areni. Stožice niso tako velike, ampak ko gledam seznam borcev, imamo res srečo. Podpisali so z velikim imenom, kot je Ante Delija, Jakob Nedoh se tudi nikjer drugje še ni boril v tej regiji. Res imamo srečo."