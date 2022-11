Zgodovina se je ponovila: Pereira izgubljal, nato pa z levico pogubil Adesanyo

Borilni spektakel UFC 281 nas ni pustil ravnodušne. Vseh pet borb glavnega dela dogodka se je končalo predčasno in oba šampionska pasova sta zamenjala lastnika. Žang Vejli je z dominantno predstavo ugnala Carlo Esparzo, Alex Pereira pa se je rešil iz izgubljajočega položaja in tako kot že pred leti v kikboksarskem ringu z izjemno levico ugnal Israela Adesanyo. Posnetek borb si lahko kadarkoli ogledate na VOYO.

Adesanya – Pereira 0:3 Izjemno atraktiven UFC 281 sta naslovila nesporni prvak srednje kategorije Israel Adesanya in njegov stari znanec Alex Pereira. Nekdanja kikbokserja sta se, potem ko je Brazilec slavil na prvih dveh medsebojnih obračunih, pomerila še tretjič v karieri in prvič po pravilih mešanih borilnih veščin. Novozelandec, nigerijskih korenin, je bil zato še kako željan maščevanja, Brazilec in nekdanji dvojni prvak kikboksarske organizacije Glory pa potrditve, da je tudi z manjšimi rokavicami sposoben premagati starega znanca.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Pereira je takoj na začetku borbe agresivno pritekel iz svojega kota in jasno pokazal svojo namero. Uvodno otipavanje je potekalo povsem v slogu kikboksa, saj sta se oba borca posluževala brc in potrpežljivo čakala na priložnost. Po dveh minutah je prvi z levico sprožil Adesanya, z zanj značilnim levim krošejem pa je poskusil tudi Brazilec, ki pa ni zadel cilja. Pred koncem runde smo videli prvi klinč iz katerega pa ni nihče izmed borcev poskusil z rušenjem. Le nekaj sekund pred koncem uvodne runde pa je Adesanya pokazal, zakaj je prvak. Z desnico je zadal levo uho Pereire in kombinacijo zaključil z močnim levim krošejem, ki je pošteno zamajal izzivalca, ki ga je dobesedno rešil zvonec ob koncu runde. Druga runda se je začela podobno kot prva, a je tokrat prvi zadel Pereira, ki je s sprednjim direktom nekoliko ranil prvaka. Ta se ni pustil zmesti in je ob novem klinču poskusil celo z rušenjem, ki pa se mu ni posrečilo. Je pa to tik pred koncem runde uspelo Pereiri, ki je tako pokazal, da je vešč tudi rokoborskih veščin.

Zamujene borbe si lahko kadarkoli ogledate na VOYO

Tretja runda se je začela povsem po kikboksarsko, ob prvem kontaktu teles pa je dominanco prevzel Adesanya. Ob poskusu spotikanja Pereire je Adesanya namreč lepo prevzel kontrolo in Brazilcu poskusil splezati na hrbet te medtem zadal nekaj udarcev. Pereira se je podrejenega položaja rešil in Adesanyo spravil v gard, od koder sta borca drug drugemu povzročila nekaj škode s komolci. Dominanco iz tretje je Adesanya nadaljeval tudi v četrti rundi, v kateri je potrpežljivo čakal na udarce Pereire, kontriral in predvsem s kombinacijo ena, ena, dva ter brcami z desnico zdeloval nasprotnika. Taktično je prvak dobil še tretjo rundo borbe in v kotu Pereire so se pred zadnjo zavedali, da potrebujejo zaključek, če želijo oktagon zapustiti z dvignjenimi rokami.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

V zadnjo rundo je Pereira stopil bolj odločno in prvaka hitro stisnil ob rob kletke, Adesanya pa se je obranil s klinčem. A kot kaže se je prvak preveč sprostil in ko ga je Pereira znova stisnil ob rob kletke, je nanj spustil rafal udarcev. Kot že v njunem drugem kikboksarskem obračunu, je tudi tokrat borbo odločila Brazilčeva levica, ki je Adesanyo močno stresla. Po še nekaj čistih udarcih je sodnik v oktagonu videl dovolj, borbo prekinil in Novozelandcu prihranil nekaj škode, ki bi sledila.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Počutim se noro! Veliko truda sem vložil v to, celo življenje sem garal za to," je po verjetno največji zmagi v karieri dejal sicer redkobesedni Pereira, ki se je tudi opravičil za nekaj t. i. trash talka pred borbo, ki jo je opisal tako: "Borba je bila zelo težka, ampak tako, kot mi je rekel Glover: vsak dan se takole borim v telovadnici, treniral sem za pet rund in za vse tiste, ki so trdili, da jih ne bom zdržal, ravno sem jih in pripravljen sem na naslednjih pet." Zatem se je novopečeni prvak zahvalil še vsem navijačem in pa tudi Joeju Roganu ter z redko videnim nasmeškom na obrazu zmagoslavno zapustil oktagon.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Esparza brez orožja za Vejlijevo, ki je znova prvakinja slamnate kategorije V prvi borbi večera za naslov prvaka oziroma bolje rečeno prvakinje, sta se pomerili prvakinja Carla Esparza in nekdanja prvakinja Žang Vejli. Po uvodnem otipavanje je Kitajka začela groziti z brcami, kar je po dobrih dveh minutah bobe prvakinja z ujemom noge izkoristila za rušenje, ki pa se ji ni povsem posrečilo in malo je manjkalo, da bi ji Vejlijeva splezala na hrbet in ogrozila z davljenjem. Esparza je tekmico želela zadržati na tleh, kar pa ji ni uspelo in v borbi v stoje je postalo jasno, da je precej nevarnejša izzivalka. Takoj na začetku druge runde pa je Esparzi uspelo rušenje, a zaman. Vejlijeva je situacijo na tleh hitro obrnila, z nogama ujela Esparzino desno roko in iz nekoliko neobičajnega položaja tekmico zadavila.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

"Vse, odkar sem izgubila pas ,sem sanjala, da si ga priborim nazaj. Hvala družini in vsem navijačem, ki me spremljate po celem svetu," so bile po zmagi besede Kitajke, ki je po letu in pol znova postala prvakinja UFC-jeve slamnate kategorije.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Chandler stestiral Poirierjevo brado, a naposled moral potapkati Prvi je z desnico po sredini zadel Chandler, ki je bil nato uspešen še z brco. Nekdanji prvak Bellatorja je nekdanjega začasnega prvaka hitro stisnil ob rob oktagona in ga spravil v prve težave, ki pa jih je Poirier prestal. Borec iz Louisiane je nato tudi sam zadel s krošejem in nato še z brco, potem pa ga je Chandler presekal z desnico in povzročil nove težave. Chandler se je zatem poslužil še rušenja in borbo nadzoroval, a ko se je Poirier rešil, je tok borbe obrnil smer. Prvič v borbi je tudi Poirier v težave spravil Chandlerja in ga z desnico poslal v nokdavn. 'Železnega' Chandlerja je ob koncu prve runde pred porazom s tehničnim nokavtom rešila sirena.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Drugo runde je že močno okrvavljeni Chandler otvoril z odličnim rušenjem, po katerem pa je končal v gardu Poirierja, ki je poskusil s trianglom, a mu je zaradi obilice krvi podreditev spodletela. Chandler je nato splezal na Poirerjev hrbet in neuspešno poskušal z davljenjem. To mu sicer ni uspelo, je pa nasprotnika uspešno zadržal na tleh do konca runde in jo v očeh sodnikov verjetno tudi osvojil. Chandler je tudi v drugi rundi želel borbo hitro spraviti na tla, a je Poirier to pričakoval in po selitvi v parter situacijo hitro obrnil. 'Diamant' iz Louisiane je splezal na Chandlerjev hrbet, zaklenil oprijem z nogami in si potrpežljivo odprl prostor za gol davljenje na katerega je Chandler lahko le potapkal. "Seveda sem bil v težavah, še posebej ko sem bil na steni," je po borbi priznal Poirier, ki je bil presenečen, kako hitro je lahko obrnil končno situacijo v parterju in zaklenil noge. "Kdo pravi, da v repertoarju nimam jiu-jitsa?" je še dodal zaenkrat še drugouvrščeni izzivalec lahke kategorije, ki pa ni povedal, s kom se želi pomeriti v naslednji borbi.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Gutierrez pokvaril zadnji hura Edgarja V drugi borbi večera pa se je še zadnjič v profesionalni karieri v oktagon podal legendarni Frankie Edgar. Nekdanji prvak lahke kategorije se je pomeril z vročim Chrisom Gutierrezom, ki se je boril v domačem okolju. Američan latinoameriškega porekla je bil že ob prvih izmenjavah precej hitrejši in natančnejši in nakazal, da Edgarja čaka zelo težka poslovilna borba. Po le dve minutah pa je bilo Edgarjevega zadnjega huraja konec, saj je Gutierrez zadel z levim kolenom in Edgarja hitro poslal v športni pokoj.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

"V redu sem, lahko govoriva," je na veselje občinstva po borbi dejal Edgar, ki se je s kratkim sporočilom poslovil od športa, v katerem se je profesionalno meril vse od leta 2005: "Rad imam ta šport, nisem želel, a se tako konča, a ta šport je krut. Ob meni je družina in to je vse, kar šteje."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Hooker odbil parterne napade Puellesa in se z brcami vrnil med zmagovalce Glavni del borilnega spektakla sta otvorila 32-letni Dan Hooker in šest let mlajši Claudio Puelles. Oba borca sta borbo začela zelo previdno in se posluževala predvsem brc, po nekaj manj kot dveh minutah pa se je Puelles zapodil v Hookerjeve noge in poskusil z zanj značilnimi poskusi podreditve na noge. Novozelandec je bil med borbo v parterju nekajkrat že v precej slabem položaju, a ni zapaničaril in se posledično rešil vseh Perujčevih poskusov podreditve. Takoj na začetku druge runde je odločno naprej stopil Hooker in Puellesa hitro tudi nekoliko stresel z desnico. Slednji se je verjetno zavedal, da ima največ možnosti za zmago z borbo na tleh, zato se je na nezadovoljstvo občinstva ves čas metal na tla in iskal nasprotnikove noge, kar pa je počel milo rečeno slabo. Hooker ga je kaznoval z močno brco v telo, ki mu je vzela sapo, a se je Puelles pobral. Ko pa je to Hooker storil še drugič, je sodnik v oktagonu videl dovolj in borbo prekinil.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Novozelandec je tako s svojo 12. zmago pod okriljem UFC-ja prekinil niz dveh zaporednih porazov in dal jasno vedeti, da se želi kmalu želi vrniti v oktagon in sicer februarja, ko bo UFC znova gostoval v Avstraliji: "Perth prihajam! Kdorkoli se želi pomeriti z mano, tam bom!"

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Seznam borb, ki si jih lahko kadarkoli ogledate na VOYO: Srednja kategorija: Israel Adesanya – Alex Pereira (tehnični nokavt v peti rundi) Ženska slamnata kategorija: Carla Esparza – Žang Vejli (podreditev v drugi rundi) Lahka kategorija: Dustin Poirier – Michael Chandler (podreditev v tretji rundi) Bantamska kategorija: Frankie Edgar – Chris Gutierrez (nokavt v prvi rundi) Lahka kategorija: Dan Hooker – Claudio Puelles (tehnični nokavt v drugi rundi)