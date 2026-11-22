Dogodek je bil poseben predvsem zaradi finala državnega prvenstva MMAZS, na katerem se je za naslove državnih prvakov pomerilo 38 amaterskih borcev in bork iz različnih slovenskih klubov. Gledalci so lahko spremljali napete obračune v različnih starostnih in težnostnih kategorijah. Večerni program so popestrile tudi profesionalne borbe, v katerih so nastopila znana imena domače MMA-scene. Posebno pozornost so pritegnili domači obračuni Mihe Frlica, ki se je pomeril z Brazilcem Henriquejem Silvo in borbo suvereno dobil. Odlično sta se odrezala tudi Domen Drnovšek in Maja Drnovšek, ki sta na domačih tleh prišla do zaslužene zmage.

Največ pozornosti pa je pritegnila borba v peresni kategoriji med Edinom Ramdedovićem in Nicolo Generalijem, po zelo izenačeni in odlični borbi je italijanski borec slavil zmago, v jutranjih urah pa prejel obvestilo o odvzemu zmage. "Zaradi napačnega branja sodnikovih kart med objavo v kletki je bil Nicola Generali pomotoma razglašen za zmagovalca. Po takojšnjem uradnem pregledu sodnikovih kart je uradni zmagovalec po odločitvi Edin Ramdedović. Iskreno se opravičujemo obema borcema, njunima ekipama in navijačem za to administrativno napako. Integriteta in pravičnost v kletki ostajata naša najvišja prioriteta in cenimo razumevanje in profesionalnost vseh", so zapisali pri organizaciji WFC.

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WFC Domžale Luka Kotnik

WFC Domžale Luka Kotnik



