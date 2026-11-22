Dogodek je bil poseben predvsem zaradi finala državnega prvenstva MMAZS, na katerem se je za naslove državnih prvakov pomerilo 38 amaterskih borcev in bork iz različnih slovenskih klubov. Gledalci so lahko spremljali napete obračune v različnih starostnih in težnostnih kategorijah. Večerni program so popestrile tudi profesionalne borbe, v katerih so nastopila znana imena domače MMA-scene. Posebno pozornost so pritegnili domači obračuni Mihe Frlica, ki se je pomeril z Brazilcem Henriquejem Silvo in borbo suvereno dobil. Odlično sta se odrezala tudi Domen Drnovšek in Maja Drnovšek, ki sta na domačih tleh prišla do zaslužene zmage.
Največ pozornosti pa je pritegnila borba v peresni kategoriji med Edinom Ramdedovićem in Nicolo Generalijem, po zelo izenačeni in odlični borbi je italijanski borec slavil zmago, v jutranjih urah pa prejel obvestilo o odvzemu zmage. "Zaradi napačnega branja sodnikovih kart med objavo v kletki je bil Nicola Generali pomotoma razglašen za zmagovalca. Po takojšnjem uradnem pregledu sodnikovih kart je uradni zmagovalec po odločitvi Edin Ramdedović. Iskreno se opravičujemo obema borcema, njunima ekipama in navijačem za to administrativno napako. Integriteta in pravičnost v kletki ostajata naša najvišja prioriteta in cenimo razumevanje in profesionalnost vseh", so zapisali pri organizaciji WFC.
Po odvzeti zmagi se je oglasil tudi priznani trener slovenskih korenin Renato Subotić, trener italijanskega borca Generalija, ki je najprej izkazal popolno spoštovanje obema borcema, nato pa izrazil nezadovoljstvo po dogodku, ki se je zgodil po borbi. "Po dvoboju so člani Edinove ekipe prišli v našo garderobo in trdili, da so sodniki naredili napako. Odkrito so nam povedali, da jim sodniki niso hoteli dati uradnih ocenjevalnih listkov, zato so jih fizično vzeli brez dovoljenja in pobegnili. To sproža resno vprašanje. Ko so bili uradni ocenjevalni lističi enkrat odvzeti brez dovoljenja, kako lahko kdo zagotovi, da niso bili spremenjeni? Nikogar ne obtožujem manipuliranja z njimi, vendar je treba zdaj podvomiti o njihovi integriteti in zanesljivosti", je zapisal na družbenih omrežjih. Oglasili pa so se tudi iz tabora Ramdedovića, ki so rezultate sodnikov objavili na družbenih omrežjih in zapisali, da je njihov varovanec slavil zasluženo.
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