Zgodovinski FNC 27 v Münchnu: Fabjan in Ilić obljubljata peklenski povratni dvoboj

Münchenska SAP Garden Arena bo gostila prvi FNC dogodek v nemški zgodovini. Za naslov težke kategorije se bosta udarila Ivan Vitasović in Hatef Moeil. Eno najbolj pričakovanih borb pa bosta uprizorila Slovenec Miran Fabjan in Srb Aleksandar Ilić.
Fabjan in Ilić sta si nasproti stala že na dogodku FNC 20, ki je bil na sporedu decembra 2023 v Zagrebu. V hrvaški prestolnici je s tehničnim nokavtom v drugi rundi slavil "Slo Rocky". Med obema borcema vlada tenzija, ki je bila prisotna tudi na uradnem tehtanju.
"Pred prvim dvobojem je bil izredno glasen, potem pa sem ga utišal pred celotno areno. Danes je malo tišji, tako da mu ob tej priložnosti želim čestitati. Pritisk bom začel vršiti od samega začetka, ne bom mu dal dihati... V drugi ali tretji minuti mu bodo začele pojenjati moči, to bo začetek njegovega konca. Rešil ga bo lahko zgolj sodnik, nihče drug, zagotovo bom zmagal. Situacija bo ista kot v prejšnji borbi, le da bo tokrat njegov poraz videlo več ljudi. Boriti se proti Iliću je otroško lahko," je bil izredno samozavesten Fabjan.
"Ne rabim biti kontroverzen, da razprodam dvorano. Spoštujem glavni dvoboj, a najina borba bo največji spektakel," je bil pred največjim povratnim dvobojem v zgodovini organizacije iskren Ilić.
FNC 27 v Münchnu:
Lahka kategorija (do 72 kilogramov)
David Travnicek (3-1-0) - Luka Milidragović (1-0-0)
Karomatulo Sufiev (0-0-0) - Ahmed Abdulkadirov (0-0-0)
Filip Pejić (2-2-0) - Eduard Kexel (0-0-0)
Velterska kategorija (do 79 kilogramov)
Ivica Trušček (5-3-0) - Dominic Schober (0-0-0)
Težka kategorija
Miran Fabjan (5-2-0) - Aleksandar Ilić (1-1-0)
Darko Stošić (1-1-0) - Oliver Thompson (0-2-0)
Francisco Barrio (8-0-0) - Lom-Ali Eskiev (0-0-0)
Ivan Vitasović (5-0-0) - Hatef Moeil (1-0-0)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.