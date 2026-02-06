Naslovnica
Borilni športi

Zgodovinski FNC 27 v Münchnu: Fabjan in Ilić obljubljata peklenski povratni dvoboj

München, 06. 02. 2026

Avtor:
L.M.
Miran Fabjan in Aleksandar Ilić

V soboto se nam obeta zgodovinski borilni spektakel v Münchnu. Bavarska prestolnica bo prvič v zgodovini gostila borbe najmočnejše regionalne organizacije. Glavni obračun večera bo ponudil šampionsko borbo v težki kategoriji med Ivanom Vitasovićem in Hatefo Moeilom. Slovensko publiko bo najbolj zanimal dvoboj med Miranom Fabjanom in Aleksandrom Ilićem. Prenos se ob 18.30 začne na VOYO.

Da bo sobotni/današnji FNC prenos potekal gladko, vnaprej poskrbi za osnovno ogrevanje:
preveri, ali si že prijavljen,
poveži napravo, kjer boš gledal,
preveri, koliko naprav imaš povezanih (max. 5),
ne pozabi – prenos deluje samo znotraj EU.

Münchenska SAP Garden Arena bo gostila prvi FNC dogodek v nemški zgodovini. Za naslov težke kategorije se bosta udarila Ivan Vitasović in Hatef Moeil. Eno najbolj pričakovanih borb pa bosta uprizorila Slovenec Miran Fabjan in Srb Aleksandar Ilić.

Fabjan in Ilić sta si nasproti stala že na dogodku FNC 20, ki je bil na sporedu decembra 2023 v Zagrebu. V hrvaški prestolnici je s tehničnim nokavtom v drugi rundi slavil "Slo Rocky". Med obema borcema vlada tenzija, ki je bila prisotna tudi na uradnem tehtanju.

Miran Fabjan
Miran Fabjan
FOTO: FNC

"Pred prvim dvobojem je bil izredno glasen, potem pa sem ga utišal pred celotno areno. Danes je malo tišji, tako da mu ob tej priložnosti želim čestitati. Pritisk bom začel vršiti od samega začetka, ne bom mu dal dihati... V drugi ali tretji minuti mu bodo začele pojenjati moči, to bo začetek njegovega konca. Rešil ga bo lahko zgolj sodnik, nihče drug, zagotovo bom zmagal. Situacija bo ista kot v prejšnji borbi, le da bo tokrat njegov poraz videlo več ljudi. Boriti se proti Iliću je otroško lahko," je bil izredno samozavesten Fabjan.

"Ne rabim biti kontroverzen, da razprodam dvorano. Spoštujem glavni dvoboj, a najina borba bo največji spektakel," je bil pred največjim povratnim dvobojem v zgodovini organizacije iskren Ilić.

Miran Fabjan – Aleksandar Ilić
Miran Fabjan – Aleksandar Ilić
FOTO: FNC

FNC 27 v Münchnu:

Lahka kategorija (do 72 kilogramov)

David Travnicek (3-1-0) - Luka Milidragović (1-0-0)

Karomatulo Sufiev (0-0-0) - Ahmed Abdulkadirov (0-0-0)

Filip Pejić (2-2-0) - Eduard Kexel (0-0-0)

Velterska kategorija (do 79 kilogramov)

Ivica Trušček (5-3-0) - Dominic Schober (0-0-0)

Težka kategorija

Miran Fabjan (5-2-0) - Aleksandar Ilić (1-1-0)

Darko Stošić (1-1-0) - Oliver Thompson (0-2-0)

Francisco Barrio (8-0-0) - Lom-Ali Eskiev (0-0-0)

Ivan Vitasović (5-0-0) - Hatef Moeil (1-0-0)

fnc 27 miran fabjan aleksandar ilić voyo prenos

