Zgodovinsko srebro Nejca Petriča na evropskem prvenstvu do 22 let

Mladi slovenski boksar Nejc Petrič si je na evropskem prvenstvu do 22 let v Budvi priboril srebrno medaljo. Petrič je v velterski kategoriji (do 67 kilogramov) v velikem finalu izgubil proti Rusu Akhmadshokhu Makhmadshoevu, a kljub temu dosegel enega največjih uspehov v zgodovini slovenskega amaterskega boksa.

V uvodnem nastopu v Budvi je v dvoboju z Romunom Andrejem Mustetom sodnik borbo prekinil v prvi rundi, saj je tekmec močno krvavel. Četrtfinale z Madžarom Rafelom Buzo je nato dobil po soglasni sodniški odločitvi s 5:0 ter se prebil v polfinale. V polfinalu pa se je nato pomeril s Srbom Semizom Aličićem in ga v drugi rundi premagal s tehničnim nokavtom. Mladenič, ki ga trenira Andraž Ciuha iz kluba Golden Gloves Gym, je vselej nevaren, predvsem v prvi in zadnji rundi, sodniki pa so zmago s 3:2 pripisali tekmecu. Petrič je maja letos nastopil tudi na svetovnem prvenstvu in Sloveniji priboril edino zmago. V prvem krogu velterske kategorije je s soglasno sodniško odločitvijo premagal predstavnika Zimbabveja Thapela Mpofuja Nwazija, nato pa v drugem krogu izgubil proti Mehičanu Miguelu Ramirezu, sicer četrtemu nosilcu kategorije, ki je bil boljši s 5:0.