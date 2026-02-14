Zlata olimpijka Andreja Leški tudi uradno sklenila tekmovalno pot

Finale ženske kategorije do 63 kg je postregel z bojem prvih dveh nosilk, Kaje Kajzer in Kazahstanke Esmigul Kujulove . Z metom šest sekund pred koncem dvoboja pa je za Zdravljico v dvorani Stožice poskrbela 26-letna judoistka Bežigrada Kaja Kajzer.

"Mislim, da moramo Slovenke pokazati, da je kategorija do 63 kg naša. Seveda pa mi je Andreja pustila težko breme, saj si želim nadaljevati to pot," je še dodala Kajzer.

Velika pa je bila tudi simbolika na podelitvi kolajn. V kategoriji do 63 kg so Urška Žolnir , Tina Trstenjak in Andreja Leški na zadnjih štirih olimpijskih igrah Sloveniji priborile tri zlate in eno srebrno odličje. Zlato kolajno je Kaji Kajzer na današnji tekmi predala Andreja Leški in ji simbolično s tem predala tudi izziv Los Angeles 2028.

Neposredno pred finalnim delom je navijačem tudi s solzo v očeh v slovo pomahala njena klubska in reprezentančna kolegica Andreja Leški . Med drugim je razkrila del avtobiografskega filma, ki ga bo javnosti predstavila marca. Morda pa je bil ob slovesu najpomembnejši njen nasvet mladim športnikom: "Vlagajte vase, ne samo v rezultat, ampak v človeka. Dajte vse od sebe, ampak ne za ceno sebe. Rezultati pridejo in gredo, vi pa morate ostati."

Pred tem so v nekaterih izenačenih dvobojih pred Kajzerjevo padle Francozinja Manon Agati-Alouache, Nizozemka Nadiah Krachten, v četrtfinalu Nemka Bettina Bauer in v polfinalu Ariela Sanchez Benitez.

"Zmaga pred domačim občinstvom je nekaj posebnega. Danes sem kar nekajkrat vrgla predčasno, videlo pa se je, da kondicija še ni tam, kjer bi morala biti. Včeraj sem se malo slabo počutila, slabo tudi spala in posebej težko je bilo v prvi borbi. Želela sem si zlato, osvojila sem ga in hvala gledalcem za podporo," je po tekmi novinarjem povedala Kajzer in razkrila, da je Andrejo Leški v sparingu zamenjala mlada nadarjena Ilaria Tsurkin.

Zelo dobro se je borila tudi 19-letna varovanka Marjana Fabjana iz kluba Sankaku, Leila Mazouzi, ki jo je v četrtfinalu ugnala Kujulova, prek repasaža pa se je nato prebila do boja za bron. Tam jo je z veliko mero športne sreče tesno premagala Ariela Sanchez Benitez iz Dominikanske republike.

Vnovič je prepričal 29-letni David Štarkel, ki je že razmišljal o koncu reprezentančne kariere, ob koncu minule sezone in uvodu v letošnjo pa nastopa povsem prerojen. Danes je osvojil srebro, konec januarja bron na tekmovanju enakega ranga v Casablanci, pred tednom dni pa je bil v četrtfinalu grand slama v Parizu na pragu presenečenja, na koncu pa osvojil sedmo mesto.

V finalu je moral čestitati nadarjenemu Uzbeku Samaridinu Kučkarovu, lani bronastemu na MSP, pred tem pa je v polfinalu padel tudi drugi nosilec kategorije, Američan Christopher Velazco. V četrtfinalu je po polfinalu v Dubrovniku 2024 še drugič v karieri vrgel Belgijca Naerta, v uvodu pa Rusa Magomeda Abdulajeva.

"Malo je zmanjkalo. Škoda. Dobro sem se pripravil, a tega nato na blazini nisem pokazal. Ampak lepa tekma, super je bilo nastopati pred domačim občinstvom. V finalu mi je nasprotnik pobral roko, lepo izvedel met in lahko mu le čestitam," pa je po finalu povedal Štarkel, ki čaka, da formo potrdi tudi ob naslednjem izzivu.