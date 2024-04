Zlatko Mahić: Na tribunah in v kletki bo noro!

Soočenje borcev pred borilnim spektaklom v Hali Tivoli so obarvali številni navijači, ki so prišli podpret svoje junake. Med njimi so najbolj izstopali irski predstavniki, ki so z glasnim petjem zabavali številne prisotne. Nad dogajanjem je bil navdušen tudi organizator Zlatko Mahić , ki kot pravi, česa tega ni navajen: "Mislim, da jih je bilo okoli 30, Irci, Alžirci, Slovenci, ja, zares je bilo vrhunsko vse skupaj. Kaj takšnega sam še nisem doživel in to v skoraj 20 letih."

Navijači so seveda pripomogli k vzdušju, toda glavno besedo so imeli borci sami. Ko sta na oder stopila Slovenec Haris Aksalič in Turek Baki Sahin, je bilo ozračje že dodobra naelektreno. Slovenska borka Monika Kučinič je nato na ogenj le še prilila nekaj dodatnega olja in sobotni spektakel je bil zagotovljen. "Vsa soočenja so bila zelo napeta, jaz mislim, da bo Hala Tivoli pokala po šivih. Na tribunah in v kletki bo noro," dodaja Mahić. Kljub nekaj težavam, ki so jih pestile pri ustvarjanju samega dogodka, pa je prepričan, da se je na koncu izšlo vse tako, kot se mora. S "fight-cardom" je zadovoljen. "Navajen sem tega, to se vedno dogaja. Zares smo imeli veliko zamenjav, ampak borbe so sedaj po mojem mnenju še boljše."