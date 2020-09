McGregor se (še tretjič) vrača: v ring z legendarnim Pacquiaom?

McGregor je osvojil naslove UFC v lahki kategoriji v letih 2015 in 2016, v težki kategoriji pa v letih 2016 in 2018, avgusta 2017 pa se je v Las Vegasu boril proti ameriški legendi Floydu Mayweatherju , ki je dvoboj velikih denarcev tudi dobil.

Irec z vzdevkom The Notorious (razvpiti oziroma zloglasni) je marca lani drugič napovedal konec kariere, potem ko ga je oktobra 2018 v ringu premagal Rus Habib Nurmagomedov . McGregor se je nato vrnil oktobra 2019 in januarja letos premagal Američana Donalda Cerroneja po vsega 40 sekundah. Junija je napovedal konec borb. A so ga znova zasrbele pesti.

To je že tretjič, da je slavni borec mešanih borilnih veščin UFC (Ultimate Fighting Championship), snedel dano besedo ter se premislil in se bo znova podal v ring. Dvaintridesetletni Conor McGregor se je prvič upokojil leta 2016, ker se je z UFC sprl o lokaciji intervjuja, ki bi ga moral opraviti. A se je nato vrnil, potem ko je bil uspešen v pogajanjih za boljšo pogodbo.

McGregor je s svojimi izpadi v in zunaj kletke poskrbel za veliko dobre in slabe publicitete. Med najhujše incidente sodi napad na avtobus, poln borcev UFC, ko je McGregor v okno avtobusa zalučal voziček in s tem resneje poškodoval enega od njih.

Lani je v pubu v Dublinu udaril nekega moškega. Septembra letos pa je bil aretiran in se je za 48 ur znašel v policijskem priporu na francoskem otoku Korziki zaradi poskusa spolnega napada in neprimernega razkazovanja mlajši ženski v stranišču bara v Calviju, kjer je bil na počitnicah z zaročenko in otrokoma.