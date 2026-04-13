Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Borilni športi

Zmaga, ki bo z zlatimi črkami zapisana v slovensko MMA zgodovino

Ljubljana, 13. 04. 2026 06.00

Avtor:
Anže Mlakar
Spektakel FNC 29 v Stožicah

Jakob Nedoh je v Stožicah postal prvi Slovenec, ki je osvojil šampionski pas organizacije FNC. Proti favoriziranemu Mateju Batiniću je pametno nadzoroval potek borbe, z izjemnimi udarci dobival runde, po 25 minutah in deljeni sodniški odločitvi pa utišal vse kritike, ki so ga pred začetkom močno podcenjevali.

Izkušeni hrvaški borec Matej Batinić je v slovensko prestolnico pripotoval z zavidljivim izkupičkom 21 zmag in petih porazov ter v vlogi favorita. Samooklicani strokovnjaki so bili mnenja, da si Jakob Nedoh borbe za naslov prvaka s predstavami na preteklih borbah ni prislužil ter da so mu jo pri organizaciji FNC dodelili zgolj iz razloga, ker je dogodek potekal v Ljubljani in bi na ta način privabili več gledalcev.

Kljub temu se je 29-letnik na borbo pripravljal v miru in bil osredotočen le na eno stvar – da pred domačim občinstvom postane prvi Slovenec, ki bi v najmočnejši regijski organizaciji za mešane borilne veščine osvojil naslov prvaka. "Hvala vsem, ki me podcenjujejo in ne verjamejo vame, saj mi to daje dodatno energijo. Izgubljam še zadnje kilograme in to je edino, kar bom izgubil ta teden," je Nedoh povedal tri dni pred borbo.

Matej Batinić in Jakob Nedoh pred dogodkom FNC 29
FOTO: Damjan Žibert

Večji del spektakla v Stožicah se ni odvijal po željah domačih borcev in navijačev. Dogodek se je začel s slovenskim porazom, v drugi borbi večera pa je v kletko stopil Alexandr Drabinca, ki v svoji profesionalni karieri še vedno ostaja neporažen. Slednji je bil ob Nedohu edini od sedmih Slovencev, ki je na dogodku FNC 29 vknjižil zmago.

Ne glede na izide borb smo tokrat v Ljubljani spremljali enega boljših in atraktivnejših MMA dogodkov v bližnji preteklosti, vrhunec pa je prinesla prav borba večera med Batinićem in Nedohom. Uvod v dvoboj je prinesel šahovsko partijo, po natanko dveh minutah pa je Nedoh z močnim desnim krošejem pošteno stresel nasprotnika.

Matej Batinić in Jakob Nedoh v borbi za naslov prvaka
FOTO: Aljoša Kravanja

To mu je v prvi rundi uspelo še enkrat, nato pa še nekajkrat v drugi in v tretji. Mnogi v publiki so se spraševali, zakaj slovenski zvezdnik v teh primerih ni nadaljeval z napadom in iskal možnosti za predčasen zaključek. "Trikrat sem ga resno ogrozil, on pa meni z izjemo udarcev v nogo ni naredil nič škode. Pokazal sem superiornost in določene situacije pametno zadržal. Dobival sem runde in zdržal do konca," je svoj načrt, katerega se je držal do potankosti, po odmevni in veličastni zmagi opisal Nedoh.

Lepo napolnjene Stožice so večji del borbe pospremile na nogah, nič drugače pa ni bilo, ko se je še zadnjič zaslišal zvok sirene. Trojica sodnikov pri odločanju o zmagovalcu ni bila istega mnenja, a dva sta bila prepričana, da je v kletki več pokazal slovenski borec.

Jakob Nedoh s šampionskim pasom
FOTO: Aljoša Kravanja

"Zgodovinsko! Slovenci imamo prvaka! In to v eni najmočnejših organizacij v Evropi. Jakobu je uspelo," so besede, s katerimi je strokovni komentator Marko Drmonjič opisal trenutke slavja, evforično pa je ob njem zmago pospremil tudi komentator Tadej Vidrih: "Jakob Nedoh je novi prvak poltežke kategorije. Ljubiteljice in ljubitelji mešanih borilnih veščin, vzemite iz omare najboljše kristale, ki jih hranite za prave in redke priložnosti. Odprite najboljšo penino, tukaj se piše zgodovina slovenskega MMA-ja."

Nekaj minut za tem smo prvaka ujeli tudi pred našim mikrofonom: "Ne zavedam se še, kaj mi je uspelo. Napredoval sem mentalno. Pametno se borim, ne za navijače, ampak za zmago. Nikoli nisem v borbo prišel bolj miren. Boril sem se z glavo in to je rezultat."

Prelomno leto Nedoha se je torej začelo na najlepši možen način, čaka pa ga še nekaj ogromnih izzivov in novih nazivov. Pred začetkom poletja bo seriji športnih dosežkov dodal še akademskega, saj bo magistriral. Avgusta bo postal oče, že pred časom nam je zaupal, da s partnerko pričakujeta sina. Mejnik, ki se ga od vseh v tem letu vsekakor najmanj veseli, pa bo nastopil na prvi oktobrski dan, ko bo dopolnil 30 let in zakorakal v novo življenjsko obdobje. O novih borilnih podvigih jasno za zdaj še ne razmišlja, saj se bo v prihodnjih mesecih moral posvetiti pomembnim starševskim obveznostim.

mma fnc 29 jakob nedoh matej batinić naslov prvaka šampionski pas poltežka kategorija

Trump napovedal borilni spektakel v svojo čast

  • Bauhaus april
  • Akumulatorska kosilnica
  • Čistilnik
  • Paviljon
  • Plinski žar
  • Pohištvo Alex
  • Pohištvo Deia
  • Pohištvo Fiesta
  • Regal
  • Robotska kosilnica Luba
  • Stol Relax
  • Trimer
  • Visoka greda
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
To je največji test potrpežljivosti, če imate otroke
Nosečnost po tednih: kaj se dogaja v drugem trimesečju?
Nosečnost po tednih: kaj se dogaja v drugem trimesečju?
To je eno najbolj zdravih živil za zajtrk
To je eno najbolj zdravih živil za zajtrk
Zakaj je dobro, da otroci kolesarijo?
Zakaj je dobro, da otroci kolesarijo?
zadovoljna
Portal
Slovenska pevka se je razšla po sedmih letih zveze
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi osredotočeni na delo
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi osredotočeni na delo
5 čevljev z ravnim podplatom, ki bodo hit leta 2026
5 čevljev z ravnim podplatom, ki bodo hit leta 2026
V mini topu pokazala izklesano postavo
V mini topu pokazala izklesano postavo
vizita
Portal
Kako prepoznati, da vam primanjkuje vlaknin – in kako jih hitro povečati
Kako prenehati kaditi: ste že slišali za citizin?
Kako prenehati kaditi: ste že slišali za citizin?
Kako so povezani črevesje, zdravje in možgani in zakaj vsi govorijo o mikrobiomu
Kako so povezani črevesje, zdravje in možgani in zakaj vsi govorijo o mikrobiomu
Zakaj nekateri ljudje ne prenesejo meditacije (in kaj lahko počnejo namesto tega)
Zakaj nekateri ljudje ne prenesejo meditacije (in kaj lahko počnejo namesto tega)
cekin
Portal
Regres 2026: od 1.481,88 do skoraj 2.800 evrov. Zakaj tolikšne razlike?
Zakaj vsi govorijo o teh 12 slovenskih izdelkih?
Zakaj vsi govorijo o teh 12 slovenskih izdelkih?
Kako luksuz prikrito vpliva na naše finančne odločitve
Kako luksuz prikrito vpliva na naše finančne odločitve
Odškodnine v zdravstvu: Kaj mora vedeti pacient?
Odškodnine v zdravstvu: Kaj mora vedeti pacient?
moskisvet
Portal
Skrivnost Flannan Isles: Trije moški izginili brez sledu
Svojega partnerja je skrival kar 10 let
Svojega partnerja je skrival kar 10 let
Kateri avtomobili se najpogosteje kvarijo?
Kateri avtomobili se najpogosteje kvarijo?
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
dominvrt
Portal
Najboljša zelenjava za dvignjene gredice: kako doseči bujen pridelek
Psi in otroci: katere pasme slovijo po potrpežljivosti do najmlajših
Psi in otroci: katere pasme slovijo po potrpežljivosti do najmlajših
Stvari, ki jih starejši od 60 let ne bi smeli imeti doma
Stvari, ki jih starejši od 60 let ne bi smeli imeti doma
Jagode v loncu: sladki plodovi kar v stanovanju
Jagode v loncu: sladki plodovi kar v stanovanju
okusno
Portal
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
Slastno kosilo v eni ponvi: Te testenine boste pripravljali znova in znova
Slastno kosilo v eni ponvi: Te testenine boste pripravljali znova in znova
7 lahkih pomladnih jedi, pripravljenih v pol ure (ali manj)
7 lahkih pomladnih jedi, pripravljenih v pol ure (ali manj)
Zakaj domač kruh ne uspe? 7 napak, ki jih dela skoraj vsak
Zakaj domač kruh ne uspe? 7 napak, ki jih dela skoraj vsak
voyo
Portal
Kmetija
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Verstappen: Anatomija prvaka
Verstappen: Anatomija prvaka
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641