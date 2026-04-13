Zmaga, ki bo z zlatimi črkami zapisana v slovensko MMA zgodovino

Izkušeni hrvaški borec Matej Batinić je v slovensko prestolnico pripotoval z zavidljivim izkupičkom 21 zmag in petih porazov ter v vlogi favorita. Samooklicani strokovnjaki so bili mnenja, da si Jakob Nedoh borbe za naslov prvaka s predstavami na preteklih borbah ni prislužil ter da so mu jo pri organizaciji FNC dodelili zgolj iz razloga, ker je dogodek potekal v Ljubljani in bi na ta način privabili več gledalcev. Kljub temu se je 29-letnik na borbo pripravljal v miru in bil osredotočen le na eno stvar – da pred domačim občinstvom postane prvi Slovenec, ki bi v najmočnejši regijski organizaciji za mešane borilne veščine osvojil naslov prvaka. "Hvala vsem, ki me podcenjujejo in ne verjamejo vame, saj mi to daje dodatno energijo. Izgubljam še zadnje kilograme in to je edino, kar bom izgubil ta teden," je Nedoh povedal tri dni pred borbo.

Večji del spektakla v Stožicah se ni odvijal po željah domačih borcev in navijačev. Dogodek se je začel s slovenskim porazom, v drugi borbi večera pa je v kletko stopil Alexandr Drabinca, ki v svoji profesionalni karieri še vedno ostaja neporažen. Slednji je bil ob Nedohu edini od sedmih Slovencev, ki je na dogodku FNC 29 vknjižil zmago. Ne glede na izide borb smo tokrat v Ljubljani spremljali enega boljših in atraktivnejših MMA dogodkov v bližnji preteklosti, vrhunec pa je prinesla prav borba večera med Batinićem in Nedohom. Uvod v dvoboj je prinesel šahovsko partijo, po natanko dveh minutah pa je Nedoh z močnim desnim krošejem pošteno stresel nasprotnika.

To mu je v prvi rundi uspelo še enkrat, nato pa še nekajkrat v drugi in v tretji. Mnogi v publiki so se spraševali, zakaj slovenski zvezdnik v teh primerih ni nadaljeval z napadom in iskal možnosti za predčasen zaključek. "Trikrat sem ga resno ogrozil, on pa meni z izjemo udarcev v nogo ni naredil nič škode. Pokazal sem superiornost in določene situacije pametno zadržal. Dobival sem runde in zdržal do konca," je svoj načrt, katerega se je držal do potankosti, po odmevni in veličastni zmagi opisal Nedoh.

Lepo napolnjene Stožice so večji del borbe pospremile na nogah, nič drugače pa ni bilo, ko se je še zadnjič zaslišal zvok sirene. Trojica sodnikov pri odločanju o zmagovalcu ni bila istega mnenja, a dva sta bila prepričana, da je v kletki več pokazal slovenski borec.

"Zgodovinsko! Slovenci imamo prvaka! In to v eni najmočnejših organizacij v Evropi. Jakobu je uspelo," so besede, s katerimi je strokovni komentator Marko Drmonjič opisal trenutke slavja, evforično pa je ob njem zmago pospremil tudi komentator Tadej Vidrih: "Jakob Nedoh je novi prvak poltežke kategorije. Ljubiteljice in ljubitelji mešanih borilnih veščin, vzemite iz omare najboljše kristale, ki jih hranite za prave in redke priložnosti. Odprite najboljšo penino, tukaj se piše zgodovina slovenskega MMA-ja." Nekaj minut za tem smo prvaka ujeli tudi pred našim mikrofonom: "Ne zavedam se še, kaj mi je uspelo. Napredoval sem mentalno. Pametno se borim, ne za navijače, ampak za zmago. Nikoli nisem v borbo prišel bolj miren. Boril sem se z glavo in to je rezultat."