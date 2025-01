'Zmaga na KSW-ju je res nekaj posebnega'

"To je res ena zadeva, ki popestri moj renome. Že pred tem sem bil prvi Slovenec, ki je osvojil medaljo na amaterskem evropskem prvenstvu in sedaj še prvi Slovenec v KSW, ki ima zmago. Ta zmaga je res nekaj posebnega," je po borbi v ekskluzivni izjavi za našo spletno stran povedal 25-letnik, ki mu je po odmevni zmagi skoraj 'pregorel telefon'. "Moram reči, da me je res presenetil odziv ljudi, mojih navijačev in vseh privržencev MMA-ja, sploh zato, ker v Sloveniji to še ni tako velik šport. To me res preseneča, še posebej, ker sem še na začetku svoje kariere in nisem še navajen vsega tega, vse te podpore in res bi se rad zahvalil svojim sponzorjem, svoji ekipi in vsem bližnjim," je še dodal Frlic, ki se ima tudi letos v načrtu vsaj enkrat boriti pred domačo publiko.