PFL: znana bosta še zadnja finalista

Nov borilni spektakel na VOYO. Ponoči je na sporedu tretja in hkrati zadnja končnica pred velikim finalom letošnje sezone ligaškega tekmovanja v mešanih borilnih veščinah PFL. Dobili bomo finalista v moški poltežki in peresni kategoriji. Najbolj pričakovana je borba neporaženega Rusa Movlida Haybulaeva in Britanca Brendana Loughnana. Prenos od polnoči dalje.

icon-link Brendan Loughnane vs Tyler Diamond FOTO: AP Po tem, ko smo prejšnji teden dobili finalista v moški težki in ženski lahki kategoriji, je prišel čas za polfinalne obračune v moški poltežki in peresni kategoriji. Tretja končnica je hkrati tudi zadnja pred velikim finalom letošnje sezone PFL. Najbolj pričakovana je borba neporaženega Rusa Movlida Haybulaeva proti Britancu Brendanu Loughnanu. Redni del sezone PFL je sestavljen iz šestih dogodkov, na katerih borci nabirajo točke za čim višjo uvrstitev na lestvici. Vsak borec se pomeri z dvema nasprotnikoma in poskuša zbrati čim več točk. Nato najboljši štirje borci iz vsake kategorije (pet moških in ena ženska kategorija) potujejo v končnico, ki se razplete na treh dogodkih. Na finalnem dogodku sezone pa se po dva borca iz vsake kategorije, ki jima uspe izločiti nasprotnika v končnici, pomerita v velikem finalu, ki prinaša zmagovalni pas in denarno nagrado v višini enega milijona ameriških dolarjev (približno 840 tisoč evrov). Prenos na VOYO. Seznam vseh borb večera:

Polfinale moške lahke kategorije: Brendan Loughnane – Movlid Haybulaev Polfinale moške lahke kategorije: Chris Wade – Bubba Jenkins Polfinale moške poltežke kategorije: Antonio Carlos Jr. – Emiliano Sordi Polfinale moške poltežke kategorije: Cezar Ferreira – Marthin Hamlet Sheymon Moraes – Lazar Stojadinović Chris Camozzi – Cory Hendricks Anthony Dizy – Jesse Stirn Jason Knight – Bobby Moffett Alejandro Flores – Carl Deaton Jacob Kilburn – Brandon Jenkins icon-link PFL: končnica 3