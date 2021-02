Znane so kazni: Musaev ostaja zmagovalec, a brez 50 odstotkov honorarja

"Zmaga Musaeva po soglasni sodniški odločitvi ostaja sprejeta," so zapisali v organizaciji KSW in glede na to, da se je incident zgodil že po razglasitvi zmagovalca, je to bilo nekako pričakovati. Musaev tako ostaja neporažen, to pa je zdaj tudi njegova uradno potrjena 15. zmaga v karieri. Bo pa zanjo prejel bistveno manj denarja, kot bi ga v običajnih okoliščinah. KSW mu je namreč naložila kazen, in sicer mu bo odvzela 50 odstotkov honorarja. Jurišić bo po prvem porazu v karieri poklicnega borca na drugi strani ostal brez 30 odstotkov dogovorjenega honorarja.

Ostala sta tudi brez nagrade za borbo večera

Borca sta – če izvzamemo zaplet po borbi – uprizorila izjemno kakovostno borbo, pravcato borilno poslastico, po mnenju in oceni organizatorjev celo borbo večera. To pomeni, da sta si zaslužila dodaten honorar, a ostala bosta tudi brez slednjega. Znesek za borbo večera bo tako kot delež Jurišićevega in Musaevega plačila zaradi kazni ostal v rokah organizatorja, ki ga bo namenil v dobrodelne namene, in sicer za pomoč pri zdravljenju hčerk poljskega borca Daniela Omielanczuka.