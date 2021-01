Boston bo proti Miamiju nastopil le z osmimi igralci

Sobotno poročilo o zdravju Celticsov je bilo dolgo in zaskrbljujoče za domače moštvo. Trije igralci so že v karanteni, med njimi član prve peterke Tristan Thompson, dodatni testi so potrdili okužbo Jaysona Tatuma, zato so po pravilih lige v izolacijo morali še trije igralci, med njimi tudi drugi zvezdnik Jaylen Brown. Poškodbe so še pred začetkom sezone izločile izkušenega veterana Kembo Walkerjain lanskega novinca Romea Langforda. Tako ima klub samo še osem igralcev, nad katerim ne visi dvom nastopa. Če bodo dodatna testiranja odkrila še kakšno okužbo s koronavirusom (včeraj je moral Bradley Beal iz Wizardsov zapustiti ogrevanje pred tekmo), se lahko zgodi, da bodo morali srečanje odpovedati, saj mora klub po pravilih NBA imeti vsaj osem aktivnih igralcev. Pandemija je segla tudi v garderobo Miamija, zaradi pravil o stikih z okuženimi je v karanteno moral branilec Avery Bradley.

Miami je na listo poškodovanih dodal Gorana Dragića (boleče desno koleno), Meyersa Leonarda (leva rama) in Kellyja Olynyka (prepona), kar pomeni, da je njihov nastop vprašljiv. Ker je trenerju Bradu Stevensu ostala le osmerica na čelu z Marcusom Smartom ter le enim centrom (Tacko Fall), krilnim centrom (Daniel Theis) in krilom (Aaron Nesmith), bo Erik Spoelstra lahko skrajšan igralni čas namenil še kakšnemu od svojih veteranov, da jim ne bo treba preveč garati dva večera zapored. "Vse to je odsev razširjenosti virusa po državi. Številke naraščajo, to je realnost. Naša športna industrija je odločena, da nadaljuje (tekmovanja). To počnemo z vso najboljšo znanostjo in zavezanostjo pravilom, toda hkrati nas je prizemljilo, saj dogajanje ni v naših rokah," je Spoelstra opozoril na resnost razmer. Naslednji tekmec Miamija je v torek in četrtek Filadelfija, ki je v soboto igrala samo s sedmimi igralci, saj so krilnega centra Mika Scotta uvrstili v moštvo samo za to, da so imeli kvoto osmih igralcev.

"To je noro," se je Jimmy Butlerodzval na vse bolj razredčen vrste v NBA. "Vsi poskušamo ostati varni in se držati čim boj stran od čim več drugih ljudi. Res je noro, koliko ljudi je že v karanteni." Podobni občutki prevevajo tudi Tylerja Herra, najboljši strelec sobotne tekme v Washingtonu je dejal, da "živimo v res zmešanih časih, ob vsem, kar se dogaja. To je nora sezona. Pa sem v svoji prvi kot novinec pristal v izoliranem okolju Orlanda. Tudi sedaj smo v nekakšni osami, čeprav ni zares osama. Zares zmešano, to je vse, kar lahko rečem." Herro je eden od trojice Heatov, ki so že preboleli covid-19, poleg njega sta bila okužena tudi Bam Adebayoin Kendrick Nunn, ob sta se lani poleti z zamudo pridružila soigralcem v Orlandu. Nunn pa od takrat še ni dosegel ravni igre, ki mu je minulo sezono prinesla drugo mesto na listi najboljših novincev.