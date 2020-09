Boston bo v drugo skušal zasenčiti neutrudni Miami

Slovita "kultura", geslo Miamija za garaške priprave in moštveno igro, je prineslo žlahtno zlitino na videz ne ravno vrhunskih sestavnih delov. Nihče od Heatov (še) ne velja za superzvezdnika, Jimmy Butler, ki je še najbližje temu statusu, je kot razlog za odlične igre v osami Orlanda navedel tudi izvrstno pripravljenost. "Če nisi fizično utrujen, se lahko osredotočiš, spomniš se naučenih akcij, lahko narediš veliko različnih stvari. Na to smo ponosni in zadnje čase igramo izvrstno košarko," je dejal. Z Bamom Adebayom – oba sta igrala na februarskem zboru zvezdnikov NBA v Chicagu – sta v podaljšku prve tekme prevesila jeziček v korist Miamija, Adebayeva epska blokada Tatumovega poskusa zabijanja je že v analih lige. Toda brez prvega strelca Gorana Dragića in njegovega vlečenja moštva iz globin slabe prve in tretje četrtine, brez trojk prenovljenega veterana Jaea Crowderja, navdahnjene igre novinca Tylerja Herra ne bi imela priložnosti za junaštva ob koncu.

Boston ima še vedno aduta v rokavu, kmalu naj bi se vrnil odlični Gordon Hayward, ki je zadnji mesec celil zviti gleženj. Vprašanje je, koliko časa bo še trajal hlad Kembe Walkerja, ki že tri tekme zapored igra precej slabše od svojih zmožnosti, njegov met za tri pa je nenatančen že sedem tekem zapored. Soigralci so napovedali, da mu bodo pomagali najti ritem in pripravili odprte mete na koš, še en razgret Celtics, poleg Tatuma in Marcusa Smarta, pa bo morda nevarnost preveč za Heate, kljub njihovi agresivni obrambi. A tudi sami imajo nekoliko zarjavelo napadalno orožje, njihova "zlata roka" Duncan Robinson je v prvem srečanju finala vzhoda je zadel le dva od sedmih metov od daleč, tudi njemu ne gre že zadnjih sedem tekem. Končnica je čas, ko se trenerji osredotočijo na tekmece in skušajo izničiti njihove prednosti, zato je Robinson deležen veliko večje pozornosti obramb. "Moram se prilagoditi, igrati bolj odločno in seveda zadevati," je razkril svoj načrt za drugo srečanje.