Boston Celticsi imajo novega trenerja

Ime Udoka je v NBA igral sedem sezon in v 316 tekmah dosegel 1635 točk. Največ je igral v San Antonio Spurs, za katere je v svoji karieri nastopil 160-krat. V Portlandu rojeno krilo je sicer igral za nigerijsko reprezentanco, s katero je dvakrat osvojil bron na afriškem prvenstvu. Zadnjih devet let je v NBA deloval kot pomočnik trenerja pri ekipah San Antonio Spurs, Philadelphia 76ers ter Brooklyn Nets. V vseh devetih sezonah so se ekipe, pri katerih je deloval Udoka, uvrstile v končnico. Leta 2014 je s San Antonio Spursi kot pomočnik legendarnega trenerja Gregga Popovicha osvojil tudi šampionski prstan.

Udoka je postal 18. trener v zgodovini franšize in bo s Celticsi lovil 18. naslov prvaka (nazadnje so bili prvaki leta 2008). Ob podpisu pogodbe je dejal: "V čast mi je postati del Celticsove franšize. Treniranje tako nadarjene ekipe in delo z Bradom (Stevensom) se mi zdi idealna priložnost. Rad bi se zahvalil vsem v franšizi za zaupanje in komaj čakam na začetek dela."