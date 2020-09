Boston v tretje skuša najti recept za neutrudljivi Miami

Finale vzhodne konference odlikuje zavzetost in trd boj do zadnjih sekund, Goran Dragić (zgoraj desno) pa je eden ključnih mož Miamija v boju z Bostonom.

Marcus Smart in Jaylen Brown sta bila v glavnih vlogah četrtkove melodrame, potem ko je Boston drugič zapored zapravil na videz dobljeno tekmo. Trener Brad Stevens je z njima in Jaysonom Tatumom ter Kembo Walkerjem opravil dolg pogovor, na katerem so skušali ublažiti nezadovoljstvo. Tatum je napovedal običajen pristop moštev, ki so v težavah, "pripraviti se moramo za naslednje srečanje, ne razmišljati, da moramo zmagati na štirih od petih. Osredotočiti se moramo na eno tekmo." Hayward je na listi poškodb napredoval do oznake vprašljiv, njegova vrnitev ob znova razpoloženem Walkerju pa bi lahko razmerje moči prevesila na stran Bostona.

Miami nima težav z razpoloženjem v garderobi, "odločni smo, to je vse, kar lahko rečem, odločni", je Bam Adebayoopisal njihovo osredotočenost. Trener Erik Spoelstra je v drugi tekmi Celticse razorožil s consko obrambo, ki je v drugem polčasu povsem otopila njihov napad, toda po njegovih besedah ne gre za taktične priprave in načrte iger, pač pa za zavzetost igralcev. "Za nas sta pomembna volja in trud ... V drugem polčasu smo bili bolj zavzeto moštvo," je opisal recept za zmago. Ena od nujnih sestavin zanje je Goran Dragić ter njegova hladnokrvnost, neustrašnost in talent za improvizacijo. Slovenec je najboljši strelec Miamija, doslej najbolj uspešnega moštva končnice. A kot pravi njegov prvi preprodajalec kave in prvi zvezdnik ekipe Jimmy Butler, "verjamemo eden v drugega, vemo, kaj lahko dosežemo", in če nekomu ne gre, drug stopi na njegovo mesto.