Brez 'nadčloveškega' Dončića so Bullsi odpravili Maverickse

"Bullsi so se vrnili, samo to lahko rečem," je Tim Hardaway mlajši (21 točk, 2 podaji, 3 skoki) priznal Chicagu, da so zbrali zelo dobro zasedbo. "Imajo zelo nadarjene igralce. Na igrišču so imeli vedno vsaj enega razpoloženega strelca," se mu je pridružil tudi Kristaps Porzingis (22 točk, podaja, 12 skokov). Dončić (20 točk, 10 podaj, 8 skokov, 4 ukradene žoge, blokada) je bil tokrat za njima, toda bolj kot število točk v oči bode učinkovitost njegovega meta, skupaj jih je zadel 6 v 18 poskusih, izza črte za tri točke je zadel enega od šestih. "Slaba predstava, zelo jasno. Moral bi izbrati boljše mete. Vem, da to ves čas ponavljam, ampak od besed moram preiti tudi k dejanjem," se je kot ponavadi ob ne vrhunskih večerih posul s pepelom.

"Luka je bil nocoj samo povprečen. Od njega vedno pričakujemo, da bo nadčloveški, a pridejo večeri, ko je samo povprečen. Toda tudi ta povprečnost je resnično dobra," je trener Kidd ocenil po tekmi. Podobno je razmišljal tudi Dončić, "ljudje pričakujejo, da bom vedno igral, ne bi rekel nadčloveško, ampak zelo dobro. Toda to je košarka, lahko imaš slab večer." Začetek sezone za Slovenca ni bleščeč (čeprav še vedno zelo dober), včasih se zdi, da se skoraj mukoma prebija skozi tekmo. Eden od navijačev Chicaga ga je med tekmo dražil "Zanič si!", česar nihče ni jemal posebno resno, toda pred sezono prvi kandidat za najboljšega igralca še ne kaže, da bo segel tako visoko. "Ima veliko odprtih metov, v košarki nekateri gredo v koš, nekateri ne. Še naprej mora igrati odločno, metati, ko so ponudi priložnost, in meti, ki sedaj ne gredo v obroč, bodo našli pot vanj," je prepričan Kidd.

Po njegovih besedah so Mavericksi "22 minut igrali na visoki ravni, zadnji dve minuti (prvega polčasa) pa so nam ušli in od takrat si nismo več opomogli." Vedeli so, od kod preti največja nevarnost, a sta Zach LaVine (23 točk, 3 podaje, 3 skoki, ukradena žoga) in Lonzo Ball (21 točk, 6 podaj, 6 skokov, ukradena žoga) vseeno zadevala, slednji jih je s sedmimi trojkami (v desetih metih) ožigal od daleč. Ob uravnoteženi prvi peterki, v kateri sta Nikola Vučević (18 točk, 4 podaje, 10 skokov, ukradena žoga) in nocoj nekoliko manj natančen DeMar DeRozan (17 točk ob 35-odstotnem metu, 6 podaj, 7 skokov, blokada) prispevala svoj delež, se je s klopi v igro vključil vroči Alex Caruso (16 točk, podaja, 2 skoka, kar 6 ukradenih žog) in izničil ponavadi dobro delo druge peterke Dallasa.

"Miselni spodrsljaj, drobne reči," je Hardaway pojasnil padec v igri, "vedeli smo, da bodo pritisnili, moramo biti boljši, a to ne samo govoriti, ampak tudi pokazati." Podobno je razmišljal Porzingis "To je bil eden tistih večerov, ko smo naredili preveč napak. Majhnih, ampak se kopičijo. Moramo se naučiti, kako očistiti svojo igro."