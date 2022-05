Britanski politik nad francosko policijo: Navijače ste obravnavali kot živali

Kaos pred tekmo vseh tekem se je prenesel na polje politike. Kako tudi ne, gre za najpomembnejšo postransko stvar na svetu. Eden od liverpoolskih poslancev v britanskem parlamentu je francosko policijo obtožil, da se je do angleških navijačev vedla, kot bi bili živali. V Britaniji, zlasti v Liverpoolu, kot kaže, Francozom še dolgo ne bodo oprostili nevarnega kaosa pred začetkom finala, zaradi katerega se je v Parizu zbralo zelo veliko, do 100.000 angleških navijačev. O krivdi za kaos se bodo prek Rokavskega preliva še dolgo prerekali, o krivcu za poraz pa na angleški strani ni prav nobenega dvoma.

Razočaranje se meša z ogorčenjem in jeznim zahtevanjem preiskave nevarnega kaosa pred stadionom. Na Otoku so soglasni o tem, kdo naj bi bil kriv. Ocene Liverpoola, policije in politikov se ujemajo z besedami navijačev v Parizu: "To je popolna šlamparija. Francozi, njihova organiziranost, in UEFA, to je preprosto grozljivo." Liverpoolski navijači krivijo francosko policijo. Ta naj ne bi znala ali celo naj ne bi hotela preprečiti kaosa, ki bi se lahko tragično končal. Številne je spomnil na tragedijo na angleškem stadionu Hillsborough, na katerem je zaradi napak policije, ki so povzročile smrtonosno gnečo, leta 1989 med tekmo umrlo 97 navijačev. "Bilo je srhljivo. Za tiste, ki so bili na stadionu Hillsborough, je bilo to na las podobno. Bilo je zares grozno. Policija je ravnala neumno, ozračje je bilo skrajno sovražno od vsega začetka. Tega, da so nogometne navijače obravnavali kot živali, ni mogoče oprostiti," je dejal eden od pristašev Rdečih vragov.

icon-expand Je res kriva francoska policija? FOTO: AP

Najbolj ogorčeni so zato, ker je policija uporabila razpršilce s poprom in solzivcem. Liverpoolska policija, ki je imela svoje policiste v Parizu, poudarja, da je stoodstotno neresnična trditev Uefe, da je bil kaos posledica zamujanja angleških navijačev. Po njenem so se vedli vzorno. Ne komentira pa francoske trditve, da so se težave začele zaradi nekaj tisoč angleških navijačev, ki so se nagnetli pred stadionom brez vstopnic in s ponarejenimi vstopnicami. Po vodstvu kluba tudi ministri zahtevajo uradno preiskavo, med njimi nekdanji policijski minister Brandon Lewis: "Zaskrbljujoče je videti, da ljudje ali niso mogli priti na stadion ali da so jih obravnavali tako, kot so jih. Do nekaterih so imeli zelo agresiven pristop. Mislim, da vsi hočemo priti do dna tega, kako se je to zgodilo." V Liverpoolu so sanjali o tem, da bodo Rdeči vragi prvi klub v zgodovini, ki bo osvojil vse štiri možne naslove v eni sezoni. Kljub temu, da jim je za las ušel naslov prvakov vodilne premiership lige, in tesnemu porazu v finalu evropske Lige prvakov, so osvajalce obeh domačih pokalov na nedeljski paradi obdali kot heroje.

O tem, kdo je kriv za nevaren kaos pred začetkom tekme, se bo še govorilo, nobenega dvoma pa ni o tem, koga krivijo za poraz Liverpoola. Visok je dva metra. To je Realov nepremagljivi belgijski vratar Thibaut Courtoius. Ambrožič: Žal kriminal vedno najde svoje žrtve V oddaji 24UR ZVEČER so gostili strokovnjaka za športni marketing Tomaža Ambrožič. Na vprašanje, kako je lahko prišlo do takšnega kaosa pred tekmo in ali je naključje, da so bile težave s ponarejenimi vstopnicami samo na strani Liverpoolovih navijačev, je odgovoril, da je bilo "malce žalostno to spremljati, hkrati pa smo lahko veseli, da ni prišlo do kakšnega bolj tragičnega dogodka". Opomnil je, da so Liverpoolovi navijači zelo strastni, "zato je po svoje razumljivo, da so bili ogorčeni, ko jih Policija ni spustila na stadion". Po njegovih besedah kriminal "žal vedno najde svoje žrtve". Obžaluje, da so bili tokrat to navijači, verjetno takšni, ki so bolj ranljivi, ki so dali zadnje prihranke, da so v soboto lahko prišli v Pariz. "V nobenem primeru pa to ne opravičuje nasilja," je dodal.