Bucksi in Heati po tesni prvi tekmi v drugi iščejo nove rešitve

Adebayo in Butler bosta brez dvoma igrala bolje, saj bo to precej lažje, kot ponoviti neprepričljivo igro v napadu. Bucksi so po lanskem polfinalu vzhodne konference, ko so jih Heati odpravili s 4:1 v zmagah, vso sezono preizkušali obrambne različice, tako da Floridčani niso povsem prepričani, kaj jih bo nocoj pričakalo. V soboto so nad Butlerja poslali Giannisa Antetokounmpa, svojega najboljšega branilca, podobno kot so Lakersi v lanskem finalu najboljšega Heata ustavljali s precej višjim Anthonyjem Davisom. Obrambi sta delovali na obeh straneh, tako da Adebayo ni bil edini, ki je imel težave z zadevanjem. Več kot polovico metov so zadeli samo trije igralci v obeh moštvih, Duncan Robinson (7 od 13), Goran Dragić (10 od 17) in Bobby Portis (4 od 6) za Buckse.

Odlična igra Duncana in slovenskega veterana je prekrila majav večer obeh floridskih zvezdnikov. Prvi je uspešno izkoriščal nekoliko redkejšo obrambo Milwaukeeja na črti za tri točke – Dragić dokazuje, da v končnici skoraj rutinsko zaigra na višji ravni. Pri Bucksih lahko učinkovitejši strelski večer pričakujemo od Antetokounmpa (na prvi tekmi je zadel 10 od 27 metov), dolžnica je tudi njihova klop. "Vemo, na kakšen način igrajo, obramba bo strnjena v raketi, v njej bo (Brook) Lopez, zato bo tam težko zadeti ali soigralcem podajati nad obroč," je dejal Slovenec. Po njegovih besedah je ključ za uspeh Miamija več košev ob hitrem prehodu v napad in ob nepostavljeni obrambi. V prvi tekmi so Bucksi dosegli 12 takšnih točk, Heati le dve, podobno so Bucski zbrali 19 točk v drugi priložnosti, Miami osem. "Nismo dosegali takšnih zadetkov niti košev izpod obroča, a smo bili vseeno blizu," je Dragić optimist.

Brez Butlerjevega neuspešnega dokazovanja, da lahko zadene od daleč (2 od 9 metov), in ob odločnejšem Adebayu v napadu lahko navijači Miamija upajo na boljši izkupiček. "Vem, da je Lopez velik, a vem, da je Adebayo tako dober, da lahko proti njemu zadene na veliko različnih načinov," Dragić zaupa svojemu prvemu centru, da bo pokazal svoj pravi obraz. Butler pravi, da je bistvo v ohranjanju samozavesti, "najti moraš način, da izboljšaš igro– ne samo v napadu, ampak tudi v obrambi". Prilagajanje taktiki tekmeca je nenehna šahovska igra trenerjev, ki je šla lani Eriku Spoelstri izvrstno od rok. "Ne bomo na novo iznašli tega, kar počnemo, moramo pa kar se le da izrabiti vse različne možnosti na svojem meniju," je napovedal strateg Miamija. Njegov kolega pri Bucksih Mike Budenholzerne pričakuje nič manj. "Ne vem, kaj bodo poskušali. Morda bodo vrgli sto trojk ali poskusili doseči sto točk v raketi. To je košarka. Poznajo nas, mi poznamo njih. Težko bo zadevati."