Bucksi v Miamiju izganjajo demone

Dvojno gostovanje Bucksov, s katerimi bodo igrali tudi v sredo, je prvi takšen dvojček, ki si ga je vodstvo NBA v pandemičnih časih izposodilo pri bejzbolu. Miami v prvem delu sezono čakajo še trije podobni nastopi, ko bodo z gostujočim moštvom igrali dvakrat zapored. To malce spominja na končnico, igralci Milwaukeeja pa zagotovo niso pozabili, kako so jih Heati predčasno poslali domov, kljub temu da so bili favoriti vzhoda. Samozavest so jim v nedeljo omajali še Knicksi, ki so jih premagali za dvasjet točk, še vedno jih boli tudi tesen poraz proti Bostonu v prvi tekmi nove sezone. Zvezdniški trio Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton in Jrue Holiday ima tako veliko razlogov za dokazovanje. Predvsem morajo ojekleniti svojo obrambo, ki je v prvih treh srečanjih tekmecem puščala preveč prostora. Še posebej, ker imajo v svojih vrstah ne samo najboljšega igralca minule sezone, ampak tudi najboljšega obrambnega igralca. Antetokounmpo (ki nosi oba naslova) je s podaljšanjem pogodbe odpravil negotovost in vnesel novo trdnost v prihodnost kluba, a tega še ne kažejo na parketu.

Miami je pred tem odigral le dve tekmi, po neprepričljivi igri in porazu proti Magicom (ki so po treh kolih neporaženi na vrhu vzhodne konference) so doma zanesljivo odpravili New Orleans na čelu z Zionom Williamsonom. Delo so opravili skoraj brez Butlerja, ki je v drugem polčasu pestoval še iz Orlanda poškodovani desni gleženj, njegov nastop pa visi v zraku tudi pred prvo tekmo z Bucksi. "Še naprej nadaljujemo s terapijami, vsak primer je drugačen. Vsake poškodbe se je treba lotiti na najbolj razumen način," je trener domačih Erik Spoelstra včeraj poročal o zdravstvenem napredku svojega prvega zvezdnika. Nekaj več bremena bo tako na plečih Bama Adebaya, s povprečjem 21 točk prvega strelca moštva. Sledi mu Goran Dragić z 19 točkami, z osmimi podajami je najbolj učinkovito deli žoge soigralcem, njegova odlična igra proti Pelicansem pa je bila eden od temeljev za prvo zmago sezone. Slovenec poveljuje močni klopi, dobro se je ujel z novincem Preciousom Achiuwo, skupaj Andreem Iguodalo in branilcem Averyjem Bradleyjem pa so udarna brigada s klopi.

Zaporedni srečanji bosta za obe ekipi meritev, koliko sta napredovali ali nazadovali od končnice, še posebej za Miami, ki se je prebil vse do velikega finala. Največja sprememba je odhod Jaeja Crowderja v Phoenix, njegovo čvrsto obrambo vse bolj nadomešča Bradley, ki tekmece neumorno preganja po igrišču. Nekoliko še pogrešajo raven igre Kendricka Nunna, s katero je postal drugi najboljši novinec minule sezone. Javna skrivnost je bila, da si je alfa in omega kluba Pat Riley prizadeval na Florido pripeljati Antetokounmpa. Ko je ta možnost padla v vodo, so prišli v ožji izbor želja v Houstonu nezadovoljnega Jamesa Hardna, a tudi ti pogovori niso bili plodni. V nenehnem mlinu govoric o prestopih v NBA jih sedaj povezujejo z Victorjem Oladipom iz Indiane. A ugibanja so bolj stvar kibicev, igralci so ponavadi osredotočeni na izziv pred njimi. Dvakrat zapored bo to grški fenomen in prenovljena ekipa okoli njega, s katero znova naskakuje svoji prvi naslov prvaka.