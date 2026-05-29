Budimpešta za nekaj dni postala svetovna prestolnica nogometa

Budimpešta je za nekaj dni postala svetovna prestolnica nogometa.

"Seveda je to za nas velik dogodek in lahko smo zelo ponosni nanj," pravi prebivalec Budimpešte in navijač Arsenala.

V madžarsko prestolnico se zgrinja vse več nogometnih navdušencev, pričakujejo jih več kot 200.000. Navijač PSG-ja iz Francije je na Madžarsko pripotoval že prejšnjo nedeljo. "Ostal bom do ponedeljka, ker si bom jutri, po proslavljanju naše zmage, moral malo odpočiti," pravi.

Navijači Arsenala – teh je na ulicah Budimpešte največ – se z izjavo Francoza seveda nikakor ne strinjajo. "Sinoči sem sanjal, da bo končni rezultat 1 proti 0 za Arsenal," je jasen navijač.

Prva postaja ljubiteljev nogometa je navijaška cona v središču mesta, s pestro ponudbo, od navijaških pripomočkov, pa fotografiranje s pokalom in svojo najljubšo ekipo, do preizkušanja svoji nogometnih sposobnosti.

Najzvestejši navijači Arsenala so sinoči svoje idole pričakali pred hotelom. Danes zjutraj je v središču Budimpešta zadonela še himna kluba navijačev Paris St. Germaina.

Nogometna vročica se v mestu ob bregovih Donave stopnjuje v iz ure v uro.

"Vzdušje tukaj mi je zelo všeč in počutim se varno," je še povedal francoski navijač. Pritjujejo pa mu tudi drugi obiskovalci madžarske prestolnice.