Budimpešta za nekaj dni postala svetovna prestolnica nogometa

Budimpešta, 29. 05. 2026 20.03 pred 1 uro 1 min branja 0

Melita Stolnik
Zagotavljanje varnosti takšnega dogodka, kot je finale Lige prvakov v Budimpešti, je za organizatorje velik zalogaj. Kako je opaziti varnostne ukrepe? Na stadionu in v neposredni bližini je ogromno varnostnikov, na cestah so tudi policisti, pa vendarle je vse skupaj videti zelo diskretno, čeprav je madžarska prestolnica polna obiskovalcev in navijačev. Še bolj pestro bo na dan spektakla, ko se bodo od vsepovsod pripeljali oziroma prihajali nogometni navdušenci, ki res živijo za nogomet.

Budimpešta je za nekaj dni postala svetovna prestolnica nogometa.

"Seveda je to za nas velik dogodek in lahko smo zelo ponosni nanj," pravi prebivalec Budimpešte in navijač Arsenala.

V madžarsko prestolnico se zgrinja vse več nogometnih navdušencev, pričakujejo jih več kot 200.000. Navijač PSG-ja iz Francije je na Madžarsko pripotoval že prejšnjo nedeljo. "Ostal bom do ponedeljka, ker si bom jutri, po proslavljanju naše zmage, moral malo odpočiti," pravi.

Navijači Arsenala – teh je na ulicah Budimpešte največ – se z izjavo Francoza seveda nikakor ne strinjajo. "Sinoči sem sanjal, da bo končni rezultat 1 proti 0 za Arsenal," je jasen navijač.

Prva postaja ljubiteljev nogometa je navijaška cona v središču mesta, s pestro ponudbo, od navijaških pripomočkov, pa fotografiranje s pokalom in svojo najljubšo ekipo, do preizkušanja svoji nogometnih sposobnosti.

Najzvestejši navijači Arsenala so sinoči svoje idole pričakali pred hotelom. Danes zjutraj je v središču Budimpešta zadonela še himna kluba navijačev Paris St. Germaina.

Nogometna vročica se v mestu ob bregovih Donave stopnjuje v iz ure v uro.

"Vzdušje tukaj mi je zelo všeč in počutim se varno," je še povedal francoski navijač. Pritjujejo pa mu tudi drugi obiskovalci madžarske prestolnice.

Mit o kajenju v nosečnosti: ali je res bolje prenehati postopoma?
Taki so otroci, ki so rojeni v znamenju dvojčka
Pri 44 letih pričakuje svojega šestega otroka
Petar in Anastasia na Otok ljubezni? Ujeli so ju na castingu
Slovenska voditeljica v solzah sreče, to je naredil njen partner
Edine hlače, ki jih bomo nosile to poletje
Kako učinkoviti so v resnici izdelki za nego kože
Motili smo se glede posta, ugotavlja obsežna študija
Tihi ubijalec poletja: znaki sončarice, ki jih ne smete prezreti
'Če dobiš petico, dobiš 50 evrov' – napaka, ki jo dela vse več staršev
Na pošto drugi paket informativnih izračunov dohodnine za lani
Upokojenci na račune prejeli za en odstotek višje pokojnine
Resnična plat dela na superjahtah: Kaj se skriva za razkošjem?
Slavni tenisač pokazal deformirano stopalo
Večina moških po 30. letu ne opazi, da jim te navade uničujejo telo
Parket brez leska? Ta domača mešanica ga obnovi v nekaj minutah
Najprej šok, nato olajšanje: zadnji dnevi prenove so vse obrnili na glavo
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
Zvezda piknika, ob kateri boste pozabili na ražnjiče in čevapčiče
Pozabite na klasičen krompir: priloge, ki so trenutno v trendu
Tekmovalka MasterChefa navdušuje z viralno sladico iz ponve
Gepack
Sanjski moški
Kotlina
