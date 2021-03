Butler se vrača v svoj prvi dom

Heati so prvič v sezoni uvrščeni med zmagovalna moštva, ki imajo več zmag kot porazov (19:18). "To je bil že nekaj tednov naš cilj, čeprav je le majhen dosežek. A je nekaj, kar smo si želeli. Sezono smo začeli s porazom proti istemu tekmecu, upajmo, da je zmaga začetek njenega drugačnega drugega dela," je trener Erik Spoelstra dejal po srečanju z Orlandom. V drugi tekmi zapored brez centra Bama Adebaya je obramba na trenutke izgubila svojo ostrino, brez njega so tudi v Chicagu. Znova so imeli nekaj težav z natančnostjo ključni strelci, Duncan Robinsonje zadel le tri mete za tri točke v dvanajstih poskusih. A je bil Butler še enkrat več katalizator igre Miamija, v zadnji četrtini je z desetimi točkami in odlično obrambo potopil Magice. "To pomeni vse,"je bil Butler vesel prestopa med zmagovalna moštva, "očitno igramo za to, da zmagamo. To je korak v pravo smer."

Da ostanejo med njimi, bo potreboval precej korakov proti svojemu nekdanjem klubu. Spoelstra skuša na različne načine zapolniti luknjo, ki je nastala po poškodbi Adebaya, priložnost sta dobila center Chris Silva in krilo Moe Harkless, ki sicer le redko vstaneta s klopi. Predvsem za Harklessa, ki je sezono začel v prvi peterki in je v klub prišel kot ena od pomembnih okrepitev, so bili prvi meseci razočaranje. Nekaj so krive poškodbe, nekaj težave pri iskanju svoje vloge v igri moštva. Spoelstra je dejal, da je bil zadovoljen s predstavo obeh, a da bo Adebayovih običajnih 35 do 40 minut vsako srečanje razporejal drugače. V klubu so pozdravili tudi odločitev vrha NBA, da prekliče omejitev, na koliko tekmah (doslej na največ petdesetih) lahko nastopijo igralci, ki imajo pogodbo s klubom in njegovo podružnico v G ligi. To pomeni, da bosta branilec Gabe Vincent in krilo Max Strusna voljo na vseh preostalih tekmah in tudi v končnici. Proti Orlandu sicer nista nastopila.

Ob bližanju 25. marca, pomladanskega roka za prestope, je vse več ugibanj o morebitnih okrepitvah. Ob težavah Adebaya so oživela razmišljanja o LaMarcusu Aldridgeu, krilni center se prijateljsko razhaja s San Antoniom. Toda njegovih 24 milijonov dolarjev plače (dobrih 20 milijonov evrov) je precejšen zalogaj, v Miamiju bi potrebovali precej finančnih trikov, poleg tega je vprašanje, koga lahko oziroma želijo ponuditi Teksašanom v zameno. Poleg tega je igra 35-letnega veterana v zatonu (letošnje povprečje je 13,7 točke na tekmo, najmanj v karieri), predvsem v obrambi pa je bil velika luknja Spursov.