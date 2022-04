Cedevita Olimpija prvič v zgodovini gostila mednarodni evroligaški turnir do 18 let

Dvorano Stožice so konec tedna zasedli mladi košarkarski talenti iz vse Evrope. Cedevita Olimpija je prvič v zgodovini gostila mednarodni evroligaški turnir za igralce do 18 let, na katerem si je po razburljivem finalu vstopnico za zaključni turnir četverice priigral madridski Real, z dvema Slovencema v svojih vrstah. In v Ljubljani je bil tudi najboljši strelec v zgodovini Evrolige, a tokrat ne več na parketu.