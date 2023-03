Aleksander Čeferin, predsednik Evropske nogometne zveze, je gostoval v zelo priljubljeni oddaji The Overlap, ki jo vodi legendarni branilec Manchester Uniteda Gary Neville. Beseda ni tekla le o Uefi in nogometu, temveč tudi o otroštvu, starših in poklicu odvetnika za kazensko pravo, ki ga je opravljal, preden se je preselil v Nyon. Kot je pojasnil, so mu izkušnje tako iz zasebnega kot poklicnega življenja pomagale pri delovanju na zdajšnji odgovorni funkciji.