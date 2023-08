Tekma zvezdnikov za konec 27. Športnih iger mladih

Športnih iger mladih se je od prve izvedbe do danes udeležilo že več kot dva milijona in pol nadobudnih športnic in športnikov. Eden od glavnih sponzorjev tega veličastnega dogodka, ki ga poleg Hrvaške gostita še Bosna in Hercegovina ter Srbija, je tudi evropska nogometna zveza.

"Ne gre se samo za šport. Šport povezuje, šport pomeni ljubezen, enotnost, spoštovanje do drugih. Globok poklon vsem na Športnih igrah mladih. Dokler bom predsednik Uefe, bom pomagal v okviru svojih zmožnosti," je na zaključni slovesnosti v Splitu povedal prvi mož Uefe Aleksander Čeferin.