Čeh na diamantni ligi v Stockholmu znova zaostal le za svetovnim prvakom Stahlom

Peti je bil Nemec Daniel Jasinski (64,70 m), bronast na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru, šesti Alex Rose iz Samoe (64,30), sedmi pa Jamajčan Fedrick Dacres , svetovni podprvak (63,57 m). Šele osmi in s tem zadnji je bil Avstrijec Lukas Weisshaidinger (62,59 m), bronast na SP v Dohi in leto prej tretji tudi na EP v Berlinu.

Šved Simon Pettersson , četrti na EP leta 2018, je bil s 65,19 iz uvodne serije na koncu četrti, prav vsa prva četverica pa je v predzadnji seriji ostala brez izida. V zadnji seriji so imeli možnost metov le prvi trije in prav ta met je med njimi določil končno razvrstitev.

Daniel Stahl je vodil po prvi seriji s 67,33 m, Čeh je bil drugi s 66,62 m, Gudžius pa tretji s 66,37 m. Prva dva sta v drugi seriji ostala brez izida, kot tudi v tretji, Litovec pa v drugi ni izboljšal svojega dosežka, v tretjem metu pa so mu namerili 66,97 m in je prehitel Ptujčana.

"Ahhh. Drugo mesto. To je bilo kar tako, ni pošteno. Pravilo, da vrstni red med prvo trojico določa zadnja serija, je slabo za atletiko. Poleg tega je med peto in šesto serijo tudi zelo dolg premor. Tokrat je minilo 15, 20 minut med serijama. Katastrofa. Kar pa se mene tiče in mojega nastopa, za mano je nova lepa tekma, imam konstante daljave na zelo visoki ravni kot že vso sezono. Danes nisem najbolj čutil diska, ampak imel sem dobre izide in nenazadnje, ostalo bo to drugo mesto," je ocenil Kristjan Čeh .

Čeh bo prihodnji teden nastopil v Tallinnu na evropskem prvenstvu do 23 let, kjer bo branil naslov. Naslednji miting diamantne serije pa bo prihodnji petek v Monaku, kjer bosta med drugimi zvezdniki kraljice športov na pravi ge n eralki pred olimpijskimi igrami v Tokiu nastopili tudi slovenski rekorderki Maruša Mišmaš Zrimšek na 3000 m zapreke in Tina Šutej v skoku s palico.

"V Estoniji na EP pričakujem dobre mete in da naredim to, kar sem sposoben. Da se osredotočim na tehniko in na kvalifikacije, ki so vedno lahko zelo naporne. V finalu želim dobro nastopiti. Vloga favorita, ki jo imam, pa mi ni v breme, tega ne čutim. Meti na zadnjih dveh tekmah pa so normalni, kot na treningih, ni bilo nekega presežka," je bil iskren Čeh.

Ptujčan je 26. junija v finskem kraju Kuortane pred diamantnima mitingoma v Skandinaviji prvič v karieri presegel magično mejo 70 m. S 70,35 m je postavil slovenski rekord in dosegel drugi izid sezone na svetu. Prvega ima še naprej svetovni prvak iz Švedske Daniel Stahl, ki je na s 70,55 m tudi na tisti tekmi edini ugnal Čeha.