Čeh: Vem, po kaj grem na SP

Atletska zveza Slovenije je predstavila članice in člane slovenske ekipe, ki bo nastopila na svetovnem prvenstvu v atletiki v Eugenu v ameriški zvezni državi Oregon. Prva favorita za najvišji mesti sta Kristjan Čeh v metu diska in Tina Šutej v skoku s palico, oba tudi z dobrimi možnostmi po odličju. Barve Slovenije bo v ZDA branilo devet atletov. V ekipi so tudi srednjeprogašica Maruša Mišmaš Zrimšek, tekač na 800 m Žan Rudolf, Neja Filipič v skoku v daljino, Agata Zupin na nizkih ovirah, Robert Renner v skoku s palico, Lia Apostolovski v skoku v višino ter Anita Horvat v teku na 800 m.

