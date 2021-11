Celticsi in Mavericksi se prebijajo skozi težaven začetek sezone

Dallas je v sredo komaj zmogel zmago v San Antoniu, kar je dosedanja podoba moštva. Pet tesnih zmag proti ekipam iz spodnjega dela lestvice, z garanjem v obrambi in razsekanim, na oko ne najbolj privlačnim napadom. Ko so se soočili z moštvi, ki sodijo v krog najožjih favoritov za naslov, so doživeli tri boleče poraze. Statistika kaže, da imajo 27. napad v ligi tridesetih, po odstotku zadetih metov so predzadnji, 27. po deležu podaj, 21. po številu skokov. Tudi igra v obrambi ni tako čvrsta, da bi se lahko resnično bahali z njo (statistika jih uvršča na 16. mesto), toda minute zagrizenega branjenja so bile dovolj, da so manj izkušena moštva na koncu podlegla. Del težav je hiter zdrs Kristapsa Porzingisa med poškodovane, potem ko so ves čas priprav poudarjali, da se Latvijec prvič v treh letih sezone loteva ne kot okrevajoči, ampak zdrav in brez težav. A je že na tretji tekmi zaradi težav s hrbtom sedel na klop, izpustil naslednjih pet, nocoj je kljub petkovemu optimizmu Kidda njegov nastop označen kot vprašljiv.

Navijači Teksašanov še vedno čakajo na vrnitev vrhunskega Luke Dončića. 22-letnik je že lani začel počasi, ko ga je hitrejši začetek tekmovanja ujel telesno nepripravljenega na visok ritem tekem. Letos je forma boljša, a se očitno pozna utrujenost po nastopu na olimpijskih igrah z reprezentanco. Po začetni umirjenosti se je vrnila tudi jeza nad sodniki in dve tehnični napaki v treh tekmah. Prebliski vrhunskosti so že tu, 33 točk proti jekleni obrambi Miamija, 14 skokov na srečanju z Rocketsi, trojka z roba znaka na sredini igrišča, ki je pomagala do zmage na tekmi s Sacramentom. "Ni pošteno, da se zanašamo nanj, da bo popoln vsako tekmo, to je preveliko breme," opozarja Kidd. Pomoč prihaja, Jalen Brunson se je ne samo prebil v prvo peterko, ampak je trenutno drugi najboljši igralec, v San Antoniu je praktično sam odločil tekmo, žogo mu je v roke potiskal tudi Dončić. Tudi Tim Hardaway mlajši kaže nekaj stalnost v igri, toda kot pravi Kidd, za zdaj je težko oceniti potencial te ekipe. "Porzingis ni igral dovolj. Trening je eno, na njem so vsi videti dobri. A je treba skozi tekme, šele ko bo več igral s fanti, bomo imeli pravi občutek o moštvu."

Tudi Boston še išče svojo pravo podobo, soočajo se z najslabšim začetkom sezone v več kod desetletju. Po treh zaporednih porazih so v sredo premagali Orlando, ki je sredi prenove, nato pa naslednji večer eksplodirali v drugi četrtini srečanja z Miamijem in jo dobili za 24 točk (33:9). Ostale tri so izgubili ali igralo izenačeno, tako da ni jasno, ali smo bili priča nenadnem mrku Heatov ali izbruhu Celticsov. Nocoj so brez poškodovanega Jaylena Browna, kar pomeni veliko luknjo v napadu. Tam zadnje čase pogosto manjka prispevek prvega zvezdnika Jaysona Tatuma, ki je na devetih tekmah zadel komaj dobrih 37 odstotkov metov. A pred nami je še več kot osemdeset tekem, tako da je še veliko časa za brušenje forme in podobe na igrišču.