Celticsi resna preizkušnja za trenutno vrednost Mavericksov

Boston je eno od razočaranj letošnje sezone, tako kot drugi lanski finalist vzhoda Miami se ob neprepričljivih igrah motovili sredi lestvice v vzhodni konferenci. Tudi Dallas je imel višja pričakovanja, kot je sredina lestvice, tako da gre za soočenje še neuresničenih potencialov. Še posebej, ker sta Jayson Tatum in Jaylen Brown med najboljšimi igralci v ligi, Kemba Walker izkušen veteran, ki še vedno lahko zadeva, Marcus Smart pa lepilo, ki povezuje ekipo in z odlično obrambo hromi igro tekmecev. Zadnji teden je pokazal, da je Dallas brez Dončića in Kristapsa Porzingisa precej brezzoba ekipa, sreča zanje je, da sta oba"začela v pravem trenutku delovati s polno močjo," kot je dejal tretji strelec moštva Tim Hardaway mlajši. Celticsi so ob koncu prestopnega roka ostali brez centra Daniela Theisa, kar Porzingisu načeloma odpira več prostora proti precej manj izkušenemu Robertu Williamsu, če bo le igral dovolj odločno. Velik dolžnik Bostona je nova okrepitev Evan Fournier, ki je imel proti Pelicansom porazen večer, zgrešil je vseh deset metov. Zato pa je prijetno presenetil nov član Mavericksov Nicolò Melli, ki se kaže kot koristna okrepitev druge peterke in ne le kot prestopno mašilo, s katerim so zapečatili prestop JJ Redicka v Dallas.

Ugibanja, da Redick ni bil ravno navdušen nad prestopom, so se izkazala za resnična, na svojem podkastu The Old Man and the Three je dejal, da ga je ta pretresel. "Bil sem šokiran. Presenečen. Tega v tem trenutku nisem pričakoval. Ne gre za omalovaževanje Mavericksov, toda nikoli niso bili eno od moštev, o katerih smo se pogovarjali. Zato sem bil nekoliko pretresen." Prvič se bo z vodstvom in igralci srečal v četrtek, ko bodo prispeli v New York pred petkovo tekmo s Knicksi. Redick namreč živi v Brooklynu, kjer okreva po poškodbi desne pete in še ni nared za redno vadbo in igranje. Po njegovih besedah naj bi mu podpredsednik Pelicansov David Griffin obljubil, da mu bodo našli klub, ki mu bo najbolj ustrezal, če mu ne bo všeč v New Orleansu."Očitno ni držal besede,"mu očita. Njegova želja naj bi bil Brooklyn, še posebej, ker bi to močno povečalo možnosti, da 15-letno kariero okrona z naslovom prvaka. Sedaj pravi, da je Dallas"ena od vodilnih organizacij. Mislim, da je Rick(Carlisle)eden najboljših trenerjev ... to je priložnost za igranje z Luko in Kristapsom,še dvema izvrstnima igralcema. Upam, da bom dodal nekaj vodenja in nekaj metov."