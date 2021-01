Cepiva na splošno nimajo snovi, ki bi bile na protidopinški listi

Joško Osredkarje dodal, da tudi v specifikacijah trenutno registriranih cepiv ni nobene snovi z liste. Številna tekmovanja na najvišji ravni po svetu in pri nas ta čas potekajo ob nenehnih testiranjih športnic in športnikov. Mnogi upajo, da jim bo po cepljenju testiranje povsem prihranjeno, nekateri pa ob zdravstvenih vidikih postavljajo tudi vprašanja o možnosti pozitivnih primerov v dopinških postopkih po cepljenju. Te teme so se sicer tokrat le bežno dotaknili.

Slovenska protidopinška agencija (Sloado) je na 12. protidopinški konferenci – od 240 prijavljenih je bilo kar 147 trenerjev – predstavila nova pravila, ki so stopila v veljavo 1. januarja letos. To je spremenilo tudi mednarodne standarde ter posledično nacionalni protidopinški pravilnik Sloada in Olimpijskega komiteja Slovenije. Direktor Sloada Jani Dvoršakje uvodoma povedal, da so, čeprav so bila zaradi novega koronavirusa odpovedana številna velika in druga tekmovanja tudi na nacionalni ravni, v Sloveniji opravili številna testiranja, posebej v marcu in aprilu, ko še ni bilo jasno, da bodo olimpijske igre v Tokiu prestavljene za eno leto.

Skupaj so lani pri nas izvedli 548 testiranj, povečuje se delež izven testiranj tekmovanj – teh je bilo 288, 43 jih je bilo izvedenih za biološke potne liste športnikov, 65 je bilo dodatnih analiz eritropoetina in 37 rasnega hormona. Dvoršak je napovedal, da se bo tudi v naslednjih letih povečevalo število nenapovedanih testiranj. Največ testiranj, 104, je bilo opravljenih pri športnikih Nogometne zveze Slovenije, sledijo pa atletska (27), odbojkarska (24), rokometna (20) ter kolesarska in košarkarska zveza (po 12). Dvoršak je dejal, da je bilo pri nas nekaj pozitivnih primerov tudi v letu 2020, vendar postopki še niso zaključeni.

Povsem prepovedana prisotnost piva

Mednarodna pravila sicer niso nova, vendar je posodobitev tistih iz leta 2015 prinesla precej sprememb – od nove liste prepovedanih sredstev ter postopkov shranjevanja in upravljanja z vzorci do pravnih pravil in pravic športnikov. Nika Brežnik(Sloado) je izpostavila, da so nekatere spremembe nastale tudi zaradi odkritega sistematičnega dopinga v Rusiji ter zaradi zaščite žvižgačev, pa tudi pravic športnikov glede na sodobne pravne standarde.

Spremenilo se je tudi denimo spremljanje športnikov, ki se po "upokojitvi" ponovno vračajo v tekmovalne sisteme, na postaji za testiranje pa je po novem povsem prepovedana prisotnost denimo piva za lažje izločanje urina, ker tam ne sme biti nobenega alkohola. Slednje so po Dvoršakovih besedah uvedli predvsem zaradi tega, ker je, če je v vzorcu alkohol, tega treba še dodatno tehnično obdelati in se stroški povečajo. Alkohol namreč ni na listi prepovedanih poživil za večino športov, saj povzroča več dodatnih težav in otežuje delovanje telesa.

V pomoč izvajalcem nenapovedanih testiranj bodo morali tudi klubi – ne le posamezni športniki – javljati, kje se bodo njihovi člani v določenem obdobju nahajali. Nespremenjeno pa je pravilo ob pozitivnih primerih v ekipnih športih. Pravnica Irena Ilešič Čujevičje potrdila, da en primer še ne vpliva na končni izid tekme, dva ali več pa že omogočata začetek disciplinskih postopkov.

Primer Ratejeve še ni zaključen

Prvič so bili sprejeti in so sedaj tudi uveljavljeni mednarodni standardi s pravno podlago za protidopinško izobraževanje, prav tako je povsem nov pravilnik o pravicah športnikov. Ker so v številnih zdravilih tudi sredstva s prepovedanih list, so za športnike dovoljene terapevtske izjeme, ki pa morajo biti zelo transparentno izvedene, da se ne dogajajo zlorabe, je med nizanjem sprememb na tem področju pojasnil Osredkar, predsednik odbora Sloado za terapevtske izjeme. Ena izmed športnic, katere dopinški primer še ni zaključen, je slovenska rekorderka v metu kopja Martina Ratej, ki se je v postopku sklicevala prav na terapevtsko izjemo.

Varuh športnikovih pavic Rožle Prezeljje opozoril na veliko previdnost in večkratno preverjanje snovi, ki so v zdravstveno predpisanih zdravilih za športnike. Ti morajo namreč v dopinških postopkih dokazovati svojo nedolžnost – v nasprotju s siceršnjimi kazenskimi postopki. Tudi standardi za zaščito zasebnosti in osebnih podatkov so za športnike "milejši" od standardov pri splošni javnosti. Ohranjanje zdravja in poštenost športnih tekmovanj imata namreč pri tem prednost, kar je ugotovilo tudi evropsko sodišče. Prav zato so v letos uvedenih pravilnikih natančno opisani postopki in ostalo, da športniki vnaprej vedo, kakšne so njihove pravice in dolžnosti.