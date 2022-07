Chelsea formo pilil v Vidmu in se pomeril z Udinesejem

V bližini Slovenije, v italijanskem Vidmu, je sinoči gostoval eden izmed glavnih favoritov za naslov v Ligi prvakov in angleškem prvenstvu - Chelsea. Trener Thomas Tuchel se je Udineseju, za katerega igrata slovenska reprezentanta Jaka Bijol in Sandi Lovrić, zoperstavil z najmočnejšo enajsterico, ki jo ima na razpolago. Londončani so zmagali s 3:1. "Dominirali smo, izid je zaslužen, nisem pa zadovoljen s številom zapravljenih priložnosti," je Božidarju Bulatu po tekmi povedal strateg evropskih prvakov iz leta 2021.