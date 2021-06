Chelsea Thomasu Tuchlu podaljšal pogodbo

Thomas Tuchel je konec januarja od klubske legende Franka Lamparda prevzel vajeti kluba in podpisal le leto in pol dolgo pogodbo. Po dobro opravljeni drugi polovici sezone, v kateri je 47-letni Nemec Chelsea pripeljal do četrtega mesta v Premier ligi, finala angleškega pokala in do druge zmage v Ligi prvakov, ga je klub nagradil z dvoletnim podaljšanjem pogodbe, ki ga sedaj s klubom veže do konca junija 2024. V 30 tekmah na klopi Chelseaja je Tuchel dosegel 19 zmag, 6 remijev in 5 porazov, ob skupaj prejetih zgolj 19 golih.